Olimpiadi PyeongChang 2018 | tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia Arriva il

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : BRONZO per Federica Brignone - vince Mikaela Shiffrin : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone in testa al femminile - OAR e USA vincenti. I risultati della seconda giornata : Il Giappone è al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 al termine della seconda giornata. Le nipponiche si sono imposte sulla Danimarca per 8-5: sotto 4-3 dopo il sesto end, Fujisawa e compagne si sono scatenate piazzando tre punti nella settima frazione e due nell’ottava, chiudendo poi i conti con un end d’anticipo. Alle loro spalle si trova a sorpresa la Corea del Sud che ha fatto il ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : inizia la seconda manche del gigante. In pista anche Visintin : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storico trionfo di Aliona Savchenko e Bruno Massot - splendidi sesti Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi, abbiamo visto il programma libero al termine del quale sono state assegnate le medaglie. Quarti dopo il primo segmento di gara, Aliona Savchenko e Bruno Massot hanno realizzato un ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storico trionfo di Aliona Savchenko e Bruno Massot - splendidi sesti Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. In programma quest’oggi, abbiamo visto il programma libero al termine del quale sono state assegnate le medaglie. Quarti dopo il primo segmento di gara, Aliona Savchenko e Bruno Massot hanno realizzato un ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Visintin a caccia delle medaglie! Iniziano gli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Yun Sungbin ha ipotecato l’oro! Tregubov e Dukurs staccati : Il sudcoreano Yun Sungbin ha già l’oro al collo nello Skeleton alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il padrone di casa, fresco vincitore della Coppa del Mondo e grande favorito della vigilia, ha infatti dominato le prime due manche e si trova al comando con addirittura 74 centesimi di vantaggio sul russo Nikita Tregubov e ben 88 sul lettone Martins Dukurs. Il 23enne, vicecampione del Mondo 2016, ha studiato a lungo il tracciato di ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin secondo in qualifica - Pierre Vaultier al comando. L’azzurro vuole la medaglia! : La battaglia tra Pierre Vaultier e Omar Visintin è già incominciata nel seeding round dello Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione Olimpico ha fatto realizzare il miglior crono (1:13.14) e incomincia al meglio la sua rincorsa alla seconda medaglia d’oro consecutiva ai Giochi ma il francese dovrà fare i conti con l’azzurro, attardato di appena 11 centesimi. Il nostro fuoriclasse ha disputato ...

Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal trionfa davanti a Jansrud e Feuz. 4° Paris - 6° Fill : La Norvegia non aveva mai vinto una medaglia d’oro in Discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Oggi gli scandinavi hanno spezzato la maledizione con una doppietta storica a PyeongChang 2018: Aksel Lund Svindal ha preceduto il connazionale Kjetil Jansrud, mentre il podio è stato completato dallo svizzero Beat Feuz. Erano i tre grandi favoriti della vigilia e non hanno deluso. Quarto posto senza rimpianti per Dominik Paris, sesto Peter ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di giovedì 15 febbraio. Svindal vince la discesa : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di giovedì 15 febbraio. SCI ALPINO: discesa libera maschile: 1) Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2) Kjetil Jansrud (Norvegia) 3) Beat Feuz (Svizzera) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (foto pagina Facebook Aksel Lund Svindal) Clicca qui per mettere “Mi ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vaultier davanti a Omar Visintin in qualifica! Avanti Perathoner e Sommariva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Strabilianti Marchei/Hotarek! Record italiano e primo posto! Caduta per Della Monica/Guarise ma saranno nella top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie, le prime “tradizionali” dopo il podio del team event. Si preannuncia naturalmente un grande spettacolo e l’Italia vuole essere presente al ballo: le nostre due coppie, infatti, sono a un paio di punti dal podio! Una situazione davvero incredibile dopo il ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia nona con l’oro di Arianna Fontana : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...