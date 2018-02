Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di giovedì 15 febbraio. Fischnaller e sci di fondo donne - che flop. Super Brignone e Tumolero : L'altoatesino, dopo una stagione molto regolare in Coppa del Mondo, sta vivendo un'Olimpiade da dimenticare. Thomas Bormolini, 5,5: fa poco peggio di Windisch, sostanzialmente sui suoi livelli. ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Nicola Tumolero : “Dedico la medaglia a mia nonna. Enrico Fabris? Un punto di riferimento. Un bronzo inaspettato” : Nicola Tumolero non riesce ancora a credere di aver conquistato la medaglia di bronzo sui 10000m di speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 23enne vicentino è la grande sorpresa di questa prima parte dei Giochi, raggiante ha rilasciato le prime dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “E’ tutto incredibile, è una medaglia inaspettata, che dedico alla mia famiglia, a mia nonna Margherita, ai miei amici che mi ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di venerdì 16 febbraio : Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 nella giornata di venerdì 16 febbraio. SCI ALPINO Ore 3.00, superG maschile Dopo quanto visto in discesa libera, le chance degli azzurri sono ridotte al lumicino. La pista, infatti, tende a rovinarsi con il susseguirsi dei passaggi e ciò potrebbe zavorrare le ambizioni di Dominik Paris e Christof Innerhofer, che partiranno rispettivamente ...

Olimpiadi PyeongChang - il curioso look degli sciatori messicani [VIDEO] : Si stanno disputando le Olimpiadi di Pyeongchang, fino al momento non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena, in particolar modo nelle ultime ore altra medaglia per l’Italia. Medaglia dal pattinaggio di velocità, Nicola Tumolero, ha conquistato il bronzo nei 1000 metri maschili. L’azzurro ha chiuso la sua gara col il tempo di 12’54?32: una sfida ricca di emozioni, vinta dal canadese Bloemen con il record olimpico di 12’39?77 davanti ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di giovedì 15 febbraio. Fischnaller e sci di fondo donne - che flop. Super Brignone e Tumolero : LE pagelle DELL’ITALIA ALLE Olimpiadi DI PyeongChang 2018 NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO Dominik Paris, 7: quarto senza rimpianti. Oggi i primi tre erano di un altro pianeta. Qualche imperfezione di troppo gli impedisce di giocarsi per davvero il podio. Sta rivivendo la stessa carriera di Kristian Ghedina: diverse vittorie in Coppa del Mondo, ma mai in un grande evento. Peter Fill, 6,5: è sempre costante e il sesto posto lo ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutto facile per Canada e Svezia. Vincono anche Finlandia e Repubblica Ceca : Seconda giornata del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è toccato ai gironi A e C, andando a completare le prime partite dei tre raggruppamenti. Nel girone A debutto agevole per il Canada, che ha battuto 5-1 la Svizzera. Una superiorità manifestata dopo pochi minuti con le reti di Rene Bourque e Maxim Noreau nel primo drittel. Bourque ha poi siglato la doppietta nella seconda frazione, con ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di venerdì 16 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : Dopo le due favolose vittorie contro Svizzera e USA, l’Italia torna sul ghiaccio venerdì 16 febbraio per affrontare la Danimarca nella quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo per alimentare le speranze di raggiungere una storica semifinale. Amos Mosaner e compagni hanno le carte in regola per battere la formazione scandinava e per ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero - il bronzo della determinazione sognando Enrico Fabris : Quando Enrico Fabris vinceva le sue tre medaglia olimpiche (2 ori e 1 bronzo) a Torino 2006, Nicola Tumolero aveva appena 12 anni. Lui, classe ’94, di Roana come il fenomenale atleta azzurro, ha iniziato da lì a pensare cosa sarebbe potuto accadere un giorno alle Olimpiadi Invernali nella specialità dello Speed skating. Gli anni sono passati in fretta e il ragazzino è diventato atleta maturo e coscienzioso, animato da forte spirito di ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone in testa tra le donne - Svezia e Gran Bretagna rispondono : Il Giappone si conferma al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al termine della terza giornata, le asiatiche conducono a punteggio pieno inseguite dalla Svezia, altra squadra imbattuta ma che ha giocato una partita in meno. Fujisawa e compagne hanno sconfitto la Corea del Sud per 7-5 rimontando dal 3-5 al termine del settimo end. Le nipponiche hanno tenuto il pallino del gioco per tre frazioni ...

