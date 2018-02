Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli italiani in gara oggi giovedì 15

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (giovedì 15 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi giovedì 15 febbraio si preannuncia una giornata davvero infinita alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ben 9 titoli in palio e tanto spettacolo assicurato. Lo sci alpino dovrebbe regalarci discesa maschile e gigante femminile (meteo permettendo), poi lo snowboardcross maschile, le prove individuali di biathlon ma anche le coppie di pattinaggio artistico, i 10000m maschili di speed skating. L’Italia può sognare medaglie ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 15 febbraio) : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 15 febbraio ben nove finali per il medagliere: molte speranze azzurre in palio(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Sci freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scattano le qualifiche degli aerials. Xu Mengtao la favorita : Nella notte italiana si disputeranno le qualifiche degli aerials femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci freestyle regalerà tante emozioni agli appassionati di acrobazie funamboliche. Sulla neve scenderanno 25 ragazze: le prime 6 avanzeranno direttamente alla Finale, poi tutte le altre torneranno nuovamente in gara per conquistare gli altri sei posti a disposizione. La favorita d’obbligo è la cinese Xu ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Omar Visintin si gioca tutto! A caccia delle medaglie : Omar Visintin va a caccia di una magnifica impresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La punta di diamante dello Snowboardcross italiano si presenta ai blocchi di speranza con il sogno di conquistare una medaglia, obiettivo assolutamente alla sua portata vista la sua elevata caratura tecnica e l’eccellente stagione disputata in cui ha ottenuto anche due vittorie in Coppa del Mondo. Su questa pista l’azzurro riuscì a ...

Olimpiadi Invernali 2018 - PYEONGCHANG / Risultati live - medagliere e programma : Fourcade favorito nel biathlon : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:37:00 GMT)

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : obiettivo top20 per le italiane nella 10 km. Elisa Brocard la nostra maggiore speranza : Dopo skiathlon e prova sprint, il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo sci di fondo presenta la 10km femminile a tecnica libera. con le atlete che partiranno con trenta secondi di distacco l’una dall’altra. I favori del pronostico, come sempre, spettano alle fondiste scandinave, dopo aver conquistato già cinque medaglie sulle sei disponibili. La svedese Charlotte Kalla, infatti, si è ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati live - medagliere e programma : sorpresa nello snowboardcross? : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:36:00 GMT)

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani l’esordio dei campioni canadesi contro la Svizzera. Derby scandinavo fra Norvegia e Svezia : domani. giovedì 15 febbraio, entra finalmente nel vivo anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Dopo le due partite oggi del gruppo B, vinte rispettivamente da Slovacchia e Slovenia contro OAR e USA, con una pazzesca rimonta da parte di entrambe le squadre che hanno vinto per 3-2, entrano in scena anche i gruppi A e C. Il Canada campione olimpico in carica giocherà contro la svizzera nel match previsto alle 13.10 ore italiane. La ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti della gara maschile. Tanti pretendenti - gli italiani pronti all’exploit : Dopo i quattro titoli assegnati nel park & pipe (slopestyle ed halfpipe, maschili e femminili), è tempo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, giovedì 15 febbraio, con inizio delle qualifiche alle 03.00 ora italiana, e fase finale dalle 05.30, scenderanno in campo gli uomini. I pretendenti al trono olimpico sono molti: per quanto mostrato nelle recenti uscite in Coppa del Mondo, il favorito numero uno appare ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nel team-relay. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Si chiude il programma dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e lo fa con il team-relay, alla sua seconda edizione dopo l’esordio di Sochi 2014. Questa competizione a squadre, vedrà al via per ogni nazione il migliore classificato tra gli uomini, la migliore tra le donne, e il miglior doppio maschile. Il via della gara sarà dato alle ore 13.30 italiane, le 21.30 coreane per una serie di duelli avvincenti che ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Davide Ghiotto e il sogno dei 10000 metri. Serve una reazione : 12’53″63: è questo il tempo siglato da Davide Ghiotto nei 10000 metri in quel di Stavanger (Norvegia) il 19 novembre 2017. Un tempo valso al veneto il nuovo primato italiano della distanza, abbattendo di secondi il proprio riscontro precedente su un ghiaccio non particolarmente veloce. Crono valso poi all’atleta nostrano la terza prestazione dell’anno alle spalle dei due mostri Ted-Jan Bloemen e Sven Kramer. Domani ...

Olimpiadi Invernali 2018 - PYEONGCHANG / Risultati live - medagliere e programma : skeleton affare tedesco? : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia cerca il miracolo nel Team Relay : Serve un miracolo per rimuovere la casella zero dalla voce medaglie italiane nello Slittino a queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Domani infatti si disputa l’ultima gara per quanto riguarda la disciplina: dopo singolo maschile e femminile, e doppio, toccherà alle 13.30 italiane al Team Relay, la prova a squadre. Formula classica, come quella vista negli anni tra Coppa del Mondo e Mondiali, e che ha iniziato il suo percorso a Cinque ...

Skeleton - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scatta la gara femminile con Jacqueline Loelling a caccia dell’oro : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entrano nel vivo anche per lo Skeleton. In programma anche la prova femminile che, tra le giornate di venerdì e sabato, assegnerà le medaglie. Si partirà alle 12.20 italiane di venerdì con la prima run, mentre la seconda si disputerà alle 13.30 italiane. Per quanto riguarda la giornata di sabato, invece, la terza manche scatterà alle ore 12.20 italiane, mentre la quarta e ultima, con ...