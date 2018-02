Nuovo data mining Dragon Ball FighterZ svela tantissimi personaggi | cosa significa?

Il Nuovo album dei Baustelle ha una data d’uscita - arriva L’amore e la violenza vol. 2 col tour primaverile : Dopo l'annuncio del nuovo tour in partenza in primavera, è stata svelata anche la data d'uscita del nuovo album dei Baustelle: il prossimo 23 marzo esce su etichetta Warner Music L'amore e la violenza vol. 2, seguito dell'omonimo album rilasciato nel 2017, accompagnato dal sottotitolo "dodici nuovi pezzi facili". La nuova fatica discografica si inserisce nel filone artistico inaugurato appena un anno fa: a poco più di 12 mesi dall'uscita de ...

Nuovo concerto degli U2 a Milano - annunciata la quarta data : info e biglietti in prevendita su TicketOne : Un Nuovo concerto degli U2 a Milano si aggiunge agli eventi già comunicati nelle scorse settimane. Il gruppo sarà in concerto nel nostro Paese per 4 serate e proprio oggi si aggiunge il quarto appuntamento dal vivo in programma per il prossimo 16 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). NUOVA data: 16 ottobre - Milano, Mediolanum Forum Gli U2 hanno annunciato le tappe dell'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour europeo e Live Nation Italia ha ...

Nuovo trailer per Giorni Scarlatti di Destiny 2 - data e orario per l’evento di San Valentino : Manca pochissimo ai Giorni Scarlatti in Destiny 2, il Nuovo evento in programma di Bungie inizierà domani 13 febbraio. Oggi per festeggiare lo sviluppatore ha rilasciato un Nuovo trailer, narrato da Lord Shaxx. Il Nuovo trailer mostra la maggior parte dei dettagli che sono stati già rilasciati riguardo questo Nuovo evento, mentre vengono mostrate le novità cosmetiche del ...

Sci alpino - OIimpiadi PyeongChang 2018 : il Nuovo programma della discesa. La data del recupero - l'orario e come vederla in tv : Le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Rai2 ed Eurosport. Ricordiamo, tuttavia, che il segnale delle Olimpiadi è criptato via satellite, dunque occorrono o un digitale terrestre o l'...

Sci alpino - OIimpiadi PyeongChang 2018 : il Nuovo programma della discesa. La data del recupero - l’orario e come vederla in tv : Il forte vento ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa odierna alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’appuntamento è stato dunque rimandato a giovedì 15 febbraio, quando la gara andrà in scena sempre alle 3.00 ora italiana (le 11.00 in Corea del Sud). Quel giorno si sarebbe dovuto disputare il superG, che invece si svolgerà venerdì 16 febbraio (sempre alle 3.00). Le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming ...

Sea of Thieves : un Nuovo datamining confermerebbe l'arrivo di una open beta : La closed beta di Sea of Thieves si è conclusa con successo la scorsa settimana, riuscendo a raggiungere l'importante traguardo di 300 mila giocatori che durante il periodo di test hanno formato una ciurma e solcato i mari del titolo sviluppato da Rare.Tutti i fan che non sono riusciti ad avere accesso alla beta hanno invocato a gran voce l'arrivo di una sessione di prova aperta a tutti i giocatori, e come riporta Eurogamer.net sembra che questi ...

Rivelata la data d'uscita di Into the Breach - Nuovo titolo dagli autori di Faster than Light : Mentre l'umanità è impegnata a lanciare auto sportive nello spazio profondo del sistema solare, nel futuro distopico di Into the Breach dovremo combattere con tutte le nostre forze per salvare il nostro caro pianeta da una razza aliena ostile. Come riporta Eurogamer.net il gioco, sviluppato da Subset Games, già autori di FTL: Faster than Light, ha ora una data di uscita, fissata per il 27 febbraio 2018 su PC via Steam, GOG e Humble Store.Into ...

WESTWORLD - Nuovo trailer della seconda stagione e data di uscita! : Finalmente i fan di WESTWORLD hanno di che gioire. E’ stata infatti rilasciata la data di debutto dell’attesissima seconda stagione: il 22 Aprile.Durante il Superbowl è stato diffuso anche il trailer della nuova stagione che potete trovare qui sotto.“Guarda questo mondo. Questo bellissimo mondo. Lo abbiamo costruito insieme. Un mondo dove i sogni diventano realtà. Un mondo dove puoi essere libero. Ma questo mondo è una bugia. Questo mondo si ...

Rivelata la data di uscita di Chuchel - il Nuovo titolo dagli autori di Botanicula : Amanita Design, il team di sviluppo dietro ad alcune produzioni come Botanicula e Samorost, ha pubblicato oggi un nuovo trailer per Chuchel, il loro nuovo peculiare titolo, che ne ha rivelato la data d'uscita.Come riporta Rock Paper Shotgun, Chuchel sarà disponibile per PC via Steam, GOG e Humble Store a partire dal 7 marzo 2018. In futuro sono previste versioni anche per il mercato mobile. Il trailer con la quale è stata annunciata la data ...

Confermata la data d'uscita di Frostpunk - Nuovo titolo dagli sviluppatori di This War of Mine : 11 Bit Studios, il piccolo team autore di This War of Mine, ha condiviso un nuovo diario di sviluppo per Frostpunk, titolo strategico con elemeneti survial, confermandone la tanto attesa data d'uscita. Come riporta Eurogamer.net, il gioco sarà disponibile come previsto entro la fine del primo trimestre del 2018, e quindi presumibilmente alla fine di marzo.In Frostpunk dovremo costruire delle città in un'ambientazione glaciale, cercando di farle ...

Catania nel Nuovo video di Lorenzo Fragola : annunciata la data d'uscita di Bengala : Bengala, arrivato in tutte le piattaforme di streaming il 19 gennaio, rappresenta la prima grande anticipazione del nuovo album che sentiremo finalmente il 6 aprile .

Catania nel Nuovo video di Lorenzo Fragola : annunciata la data d’uscita di Bengala : Anche Catania nel nuovo video di Lorenzo Fragola. Bengala ha raggiunto la piattaforma Vevo il 2 febbraio, a due settimane dal rilascio del brano che anticipa l'uscita dell'album atteso in primavera. In queste ultime ore, l'artista ha rivelato che Bengala uscirà il 6 aprile, per la gioia dei molti fan che attendevano l'annuncio ufficiale. Il cantautore siciliano è tornato sul mercato discografico con un brano ritmato, nel quale non mancano le ...

Il Nuovo evento di Overwatch ha una data di uscita : è l’anno del cane : Overwatch ha in programma per l’8 febbraio 2018 un evento per il nuovo anno lunare. E’ stata Blizzard Entertainment ad annunciare su Twitter che la prossima settimana è in programma l'evento stagionale del nuovo anno lunare di ...