“Non apritelo | o addio telefonino” Il messaggio “maledetto” che fa impazzire i

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Chi avrebbe mai detto che, a dispetto dei progressi tecnologici, per mandare in tilt un iPhone sarebbe bastato un semplice carattere? Impensabile. Eppure perfettamente vero. Già nel 2015, in realtà, si era parlato parecchio del problema dei cosiddetti Effective Power, ossia una serie di caratteri che se inviati ad un iPhone causavano il crash di iOS. Nei mesi scorsi era stata la volta di un link “maledetto”, capace di fari dispositivi della mela. Ora, ecco l’ennesima insidia a far tremare gli utenti. Un errore che si presenta sotto la forma, mistica e per certi versi inquietante, di un carattere indiano che se ricevuto o semplicemente incollato in un campo di testo può portare al blocco di alcune applicazioni o addirittura al crash dell’intero sistema operativo. Il carattere in questione è quello che potete vedere qui allegato: si tratta, nello ...