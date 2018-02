Nicola Tumolero | dal paese dei pattinatori al bronzo in Corea

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Nicola Tumolero : “Dedico la medaglia a mia nonna. Enrico Fabris? Un punto di riferimento. Un bronzo inaspettato” : Nicola Tumolero non riesce ancora a credere di aver conquistato la medaglia di bronzo sui 10000m di speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il 23enne vicentino è la grande sorpresa di questa prima parte dei Giochi, raggiante ha rilasciato le prime dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “E’ tutto incredibile, è una medaglia inaspettata, che dedico alla mia famiglia, a mia nonna Margherita, ai miei amici che mi ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero - il bronzo della determinazione sognando Enrico Fabris : Quando Enrico Fabris vinceva le sue tre medaglia olimpiche (2 ori e 1 bronzo) a Torino 2006, Nicola Tumolero aveva appena 12 anni. Lui, classe ’94, di Roana come il fenomenale atleta azzurro, ha iniziato da lì a pensare cosa sarebbe potuto accadere un giorno alle Olimpiadi Invernali nella specialità dello Speed skating. Gli anni sono passati in fretta e il ragazzino è diventato atleta maturo e coscienzioso, animato da forte spirito di ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti degli azzurri nei 10000 metri. Davide Ghiotto e Nicola Tumolero ci provano : Domani giovedì 15 febbraio si disputeranno i 10000m di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Soltanto 12 atleti ai blocchi di partenza, l’Italia si presenterà con Nicola Tumolero e Davide Ghiotto. Gli azzurri devono riscattare la prestazione non esaltante esibita sui 5000m, sulla carta hanno tutte le potenzialità per ben esprimersi e per sognare un piazzamento importante. Ghiotto conosce molto bene il ghiaccio ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la prova del nove per Andrea Giovannini e Nicola Tumolero : Ormai ci siamo, Da domani fino al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti nella rassegna europea di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione sull’Oval di Gangneung. Sarà la prova del nove per due dei nostri alfieri ...

Speed skating - Nicola Tumolero : “Ho grande fiducia per le Olimpiadi. L’Italia ha tante carte da giocare” : ESCLUSIVA OA SPORT – Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). La squadra italiana dello Speed skating sta affinando gli ultimi dettagli della preparazione in vista delle gare che avranno inizio il 9 febbraio e l’attesa è crescente. Aspettative alte per i ragazzi del Bel Paese visti i risultati ottenuti in Coppa del Mondo e nei recenti Europei di Kolomna (Russia). In ...