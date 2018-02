Neil Young | Pono e le etichette discografiche | ' Lo hanno ucciso loro'

Neil Young è la star del film 'Paradox' - 'favola western di musica e amore' : Il cantautore canadese - da poco tornato sul mercato discografico con il suo "The Visitor" e con "l'album perduto" "Hitchhiker" , usciti entrambi nel 2017 - si è ritagliato un nuovo spazio nel mondo della settima arte come attore e ospite d'onore del film "Paradox", firmato dalla regista Daryl Hannah. La pellicola, che sarà presentata alla rassegna South By Southwest nel mese di marzo, ...

Neil YOUNG/ "The Visitor" : quel pazzo sconclusionato di cui abbiamo bisogno : Un disco disordinato e senza una direzione musicale, il nuovo di NEIL YOUNG, The Visitor. Ma nonostante questo continuiamo ad aver bisogno del Loner canadese. LORENZO RANDAZZO(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 06:17:00 GMT)NEIL YOUNG/ "Hitchhiker": quella notte di 40 anni fa in cui l'autostoppista dell'anima si fermò a cantareNEIL YOUNG/ Il concerto: The Promise of the Real, tra promessa e realtà. Come restare per sempre giovani

Neil Young - c è un mago lui dietro l immenso archivio 'Non dimenticate di divertirvi' : "Se segui ogni sogno potresti perderti", cantava Neil Young in The Painter, la canzone che apriva Prairie Wind , il suo disco del 2005. Adesso uno di quei sogni si è avverato ma imbroccare la strada ...

Neil Young ci regala la sua discografia ed è importante capirne il perché : Poi c'era il dilemma maggiore: in un era in cui Spotify bussava alla porta assieme a tutti gli altri servizi streaming nei propri smartphone, perché la gente avrebbe dovuto ricomprare i dischi alta ...

Tutta la musica di Neil Young gratis - online - originale e ad alta risoluzione : Chiaro, qualcosa in quest'ultimo caso si perde ma è pur sempre una qualità più elevata di quella offerta da tante piattaforme di streaming. Aggiungiamo che computer e connessione sono solo gli ...