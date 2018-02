Nei Giochi dell' esperienza altri due bronzi per l' Italia Diario olimpico del 15 febbraio

212 milioni di utenti in Europa coinvolti Nei Giochi olimpici su Eurosport : Un'epica Cerimonia di apertura dei XXIII Giochi olimpici Invernali e gli entusiasmanti primi giorni di gara hanno coinvolto il pubblico su ogni schermo in Europa. Discovery ha annunciato oggi la prima serie di metriche Total Video, il nuovo concetto di "TV", che segna un rivoluzionario inizio per i primi Giochi olimpici invernali dell'azienda come Casa dei Giochi olimpici in Europa*, con un solido engagement digitale e lineare sulle proprie ...

Giochi : Fontana primo oro all'Italia Nei 500 metri. Pellegrino argento nel fondo : La portabandiera azzurra ha vinto al fotofinish battendo la olandese Van Kerkhof. Straordinaria prestazione anche dell'azzuro nello sprint in tecnica classica di sci nordico, secondo solo al novegese ...

Switch a confronto con Wii U : Nei primi mesi pubblicati il triplo dei giochi e la qualità è più elevata : Dopo una console che commercialmente si è rivelata un evidente insuccesso, in molti si chiedevano quale sarebbe potuta essere l'accoglienza riservata a Switch. Come sappiamo questa nuova console della grande N non sta faticando come Wii U e anzi ha addirittura superato le vendite dell'intero ciclo vitale di quest'ultimo in meno di un anno sul mercato.Come si può spiegare questo incredibile successo? Sicuramente la particolare natura ibrida ha ...

Square Enix crede Nei Giochi come servizio : quale destino per Kingdom Hearts 3? : L'ultimo numero del magazine EDGE ha visto protagonista un ospite d'eccezione: Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix che ha parlato di diverse questioni, compreso Kingdom Hearts 3. Argomenti principali dell'intervista ai microfoni della rivista sono stati il videogioco Marvel in sviluppo presso Square Enix, la realtà virtuale e ovviamente il terzo capitolo delle avventure di Sora, Paperino e Pippo. In sostanza si è discusso di come il ...

Toxocara - pericolosissimo parassita sempre più diffuso Nei parco giochi e Nei giardinetti : bambini a rischio - è allarme : Circa 16 milioni di persone negli Stati Uniti potrebbero essere entrate in contatto con Toxocara, un parassita intestinale sottovalutato che può causare ritardi dello sviluppo e problemi di vista e respiratori, secondo il New York Times. Il diffuso parassita può essere trovato nei giardini pubblici e nei parco giochi ma c’è una carenza nella ricerca e nei fondi per studiarlo e comprenderlo meglio. La gravità del rischio è sconosciuta e le ...

La befana del Movimento 5 Stelle - bimbi invitati a donare giochi per i coetaNei meno fortunati : Il tutto senza dimenticare il rispetto per l'ambiente, educando all'economia circolare. Così possiamo rivolgerci anche a chi è più in difficoltà. I giocattoli raccolti saranno infatti donati e tutto ...

Da Apple norme più rigide sulle casse premio Nei videogiochi dell'App Store : Da tempo nel mondo dei videogiochi ferve la discussione sulle loot box. Il termine si può tradurre vagamente con 'cassa premio' e si riferisce a oggetti dal contenuto ignoto al giocatore che si ...

Per Nintendo i DLC Nei Giochi per Switch sono un beneficio - ecco perché : La politica dei DLC ha ormai invaso l'intero mercato videoludico: anche Nintendo, con la sua nuova piattaforma Switch, non si è sottratta alle leggi economiche dei contenuti post lancio a pagamento per molti dei videogiochi che compongono la sua attuale line up. La compagnia, tuttavia, è ampiamente favorevole all'idea di monetizzare con questo tipo di add on, anche perché la natura stessa di Nintendo Switch permette una buona sinergia con i DLC, ...

Ecco cosa pensano gli sviluppatori riguardo il rispetto della linea temporale Nei Giochi di Zelda : In Zelda la timeline è un fattore piuttosto presente, soprattutto per i fan, riporta Gonintendo.In occasione di un'intervista, Ecco cosa ne pensano il Director Hidemaro Fujibayashi ed il produttore Eiji Aonuma talked:Hidemaro Fujibayashi: "Non direi che non siamo interessati alla linea temporale, si tratta chiaramente di qualcosa che sappiamo essere molto importante per i giocatori. Il punto non credo sia parlare della timeline di Breath of the ...

Natale a Roma Nei Musei : favole e giochi per i più piccoli : I Musei in Comune di Roma si preparano ad accogliere le feste di Natale con una ricca offerta culturale e didattica promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto…Continua a leggere →

Apple irrigidisce la normativa sulle loot-box Nei Giochi presenti nell'App Store : Le loot box non sono ben viste dalla maggior parte dei giocatori, specie in questi ultimi mesi del 2017 che hanno visto scatenarsi la bufera mediatica targata Star Wars: Battlefront II, bufera capace di incidere marcatamente sui dati di vendita del brand videoludico.Apple ha reagito a tutto questo aggiornando i suoi requisiti per poter pubblicare un gioco sull'App Store, introducendo una nuova clausola, ci riporta Gamespot.In sostanza Apple ...

Loading Italy promuove i musei Nei videogiochi - : ... L'Associazione Umbria musei, il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano. Istituzioni diverse che puntano però ad aumentare il proprio appeal grazie ai videogiochi che possono ...

Brendan Greene : "non c'è protezione per le proprietà intellettuali Nei giochi" : Brendan Greene, famoso per essere il creatore del celebre PlayerUnknown's Battlegrounds, ha rilasciato importanti dichiarazioni, riportate da Games Industry, nel quale spiega come non ci sia protezione per le proprietà intellettuali nei giochi.Greene afferma che non esiste alcun provvedimento in grado di frenare chi tenta di copiare i titoli di successo e i cloni di questi giochi finiranno per soffocare l'innovazione. A tal proposito, lo ...