NBA | i risultati della notte | Durant dice 50 | ma non basta Utah | Houston e Toronto non

NBA - risultati della notte : Houston non si ferma più - Toronto soffre ma fa 6 in fila : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 108-126 IL TABELLINO Quando i Rockets trovano ritmo dall'arco, sono davvero poche le squadre che possono pensare di fermarli. Ne sanno qualcosa i Timberwolves, ...

NBA - risultati della notte : Boston sconfitta da Indiana - Cleveland vince con super James - Lillard dice 50 : Boston Celtics-Indiana Pacers 91-97 IL TABELLINO Le due squadre non potevano arrivare alla sfida del TD Garden in maniere più opposte: i Celtics reduci dal supplementare giocato la sera prima a ...

NBA - i risultati della notte : sprofondano i Cavs - è crisi nera. Toronto avvicina la vetta a Est : Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 116-98 IL TABELLINO Continua il crollo verticale dei Cavaliers che ogni volta riescono nella difficile impresa di toccare il fondo per poi riuscire a scavare un po' ...

NBA - risultati della notte : quarta vittoria consecutiva per Washington - sesta in fila per Utah : Indiana Pacers-Washington Wizards 102-111 TABELLINO Indiana scende in campo senza Victor Oladipo , malanno, e Darren Collison , ginocchio, fuori due/tre settimane, e sbaglia i primi sei tiri della sua ...

NBA risultati : Horford miracolo per Boston - Toronto schianta Memphis : Boston chiama, Toronto risponde. Vincono entrambe le squadre regine della Eastern Conference, con i Celtics salvati dal tiro di Al Horford sulla sirena che condanna Portland e con i canadesi ...

NBA - risultati della notte : Davis - Walker e Mitchell a quota 40 - Philadelphia resiste a Miami : Bank Stadium di Minneapolis ci saranno anche diversi giocatori dei Sixers capitanati da Joel Embiid che, da consumato ministro dello sport a Philadelphia, ha colto l'occasione per giocare il primo ...

NBA - i risultati della notte : 50 punti in tre quarti per C.J. McCollum - solo Klay Thompson come lui : Portland Trail Blazers-Chicago Bulls 124-108 TABELLINO Ci pensa C.J. McCollum già nel primo quarto a mettere le cose in chiaro e piegare senza troppe difficoltà le modeste resistenze di un'edizione ...

NBA - i risultati della notte - cadono le grandi : perdono Warriors - Cavaliers e Thunder : Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 125-114 IL TABELLINO I Detroit Pistons festeggiano nel migliore dei modi l'arrivo di Blake Griffin da Los Angeles , ovviamente non ancora a disposizione, , battendo ...

NBA risultati : Belinelli sorprende Minnesota - Boston si salva a Denver : Tornano alla vittoria gli Hawks di Marco Belinelli: l'azzurro con 8 punti contribuisce al successo della sua Atlanta sulla lanciatissima Minnesota. Riprende a vincere anche Boston, che dimentica la ...

NBA - i risultati della notte : Antetokounmpo trascina i Bucks contro i Sixers - Miami vince a Dallas : Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers 107-95 IL TABELLINO Il secondo episodio stagionale del faccia a faccia tra due delle squadre NBA più interessanti , e su cui puntare per il prossimo futuro, lo ...

NBA - i risultati della notte : settima in fila per OKC - vincono Miami e Indiana : Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder 108-121 IL TABELLINO Non si arresta la corsa dei Thunder, la squadra più in forma della NBA in queste ultime settimane. Westbrook e compagni non hanno molte ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook è dominante - Wizards al tappeto. Heat ko nel finale : Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 121-112 IL TABELLINO Con un Carmelo Anthony da 4/11 al tiro, accompagnato dal modesto 6/19 di Paul George, l'unico modo per OKC di portare a casa il successo ...

NBA - i risultati della notte : festival di triple di Houston - super Simmons trascina i Sixers : Dallas Mavericks-Houston Rockets 97-104 IL TABELLINO C'è poco da scherzare contro Houston e contro il suo trio delle meraviglie, diventato ormai anche una sorta di amuleto. Contro di loro non vinci ...