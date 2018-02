NBA 2018 | debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston | vincono

NBA 2018 : Lebron James spaziale! Cavaliers ok a Oklahoma. James Harden mata i Wolves - prosegue la marcia vincente dei Raptors : Lebron James è l’uomo copertina della notte NBA. Serve una prestazione sublime del fuoriclasse nativo di Akron per consentire ai Cleveland Cavaliers di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e lanciare nuovamente il guanto di sfida alle avversarie. I Cavs, infatti, espugnano la Chesapeake Energy Arena, superando 112-120 gli Oklahoma City Thunder e difendendo il terzo posto ad Est in una delle fasi più delicate della ...

NBA 2018 : Golden State a valanga su Phoenix - San Antonio perde nel finale : Oltre 40 punti di vantaggio. Questo dato, più di tanti altri, è esplicativo riguardo la superiorità espressa questa notte dai Golden State Warriors sui Phoenix Suns per andare a difendere la prima posizione in classifica ad Ovest, nella stagione regolare NBA 2017-2018, dall’attacco degli Houston Rockets, molto pericolosi in seconda piazza. I Campioni in carica, in particolare, hanno fatto la differenza nei due quarti centrali, in cui hanno ...

NBA - All Star Game 2018 : il programma con orari tv italiani e i partecipanti Video : L'America del basket è pronta a fermarsi per l’All Star Game della Nba [Video]. Evento tra i più importanti della stagione cestistica statunitense, nonché appuntamento tra i più attesi e amati anche dagli appassionati di tutto il mondo, giunto alla 67esima edizione, con sede a Los Angeles l'All Star Game 2018 è in programma dal 16 al 18 febbraio 17-19 febbraio in Italia per via delle nove ore di fuso orario con Los Angeles, presso lo Staples ...

Basket - NBA 2018 : Cleveland espugna Boston. Toronto sempre prima ad Est. Houston e Utah continuano a vincere : Sono otto le partite della notte NBA. La rivoluzione dell’ultimo giorno di mercato sembra aver fatto bene ai Cleveland Cavaliers, che hanno espugnato il campo dei Boston Celtics per 121-99. Cambiano i giocatori, ma il leader dei Cavs resta sempre e solo LeBron James, grande protagonista del match con 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi a referto, sfiorando dunque la tripla doppia. Una partita che ha vissuto i suo momenti decisivi nei due ...

NBA 2018 : Marco Belinelli riparte da Philadelphia. Con i 76ers può giocarsi i playoff : Marco Belinelli riparte dai Philadelphia. Dopo il divorzio con gli Atlanta Hawks, l’azzurro ha scelto i 76ers per ripartire e giocarsi ambizioni importanti, con l’obiettivo di centrare i playoff. È stato proprio il nativo di San Giovanni in Persiceto a fugare ogni dubbio sulle voci che circolavano insistenti sulla stampa americana con un chiaro ed eloquente “Trust the process“, su Twitter, ovvero il motto dei 76ers. ...

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018, per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland con una tripla doppia. Houston continua a vincere - perde Boston : Ben nove gli incontri disputati nella notte NBA. Seconda vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers e seconda tripla doppia consecutiva per LeBron James. Nella vittoria per 123-107 sugli Atlanta Hakws, il Re ha chiuso la partita con 22 punti, 17 assist e 12 rimbalzi, trascinando i compagni. I pochi rimasti, perché dopo il terremoto dell’ultimo giorno di trade solo in dieci erano a disposizione. Decisivo è stato il finale di terzo ...

NBA 2018 : Marco Belinelli lascia gli Atlanta Hawks. Accordo sul buyout - tante squadre da playoff su di lui : Sono giorni intensi per Marco Belinelli. Soltanto due giorni fa gli Atlanta Hawks lo tenevano a riposo prima della partita contro i Memphis Grizzlies con la chiara intenzione di inserirlo in una trade. Allo scadere della deadline (giovedì sera alle 21), però, la squadra della Georgia non era riuscita a trovare ciò che desiderava (una scelta al secondo giro) e Marco rimaneva così al suo posto. Nella serata di venerdì, però, ecco un altro colpo di ...

NBA 2018 : Golden State senza problemi - Boston vince al supplementare : Con l’avvicinamento dell’All Star Game, poche partite in programma nella notte per la stagione regolare Nba 2017-2018. Oggi, dopo la chiusura degli scambi avvenuta ieri sera non senza qualche fuoco d’artificio, si sono disputati sei match che di conseguenza hanno visto impegnate 12 squadre. Come lecito attendersi, vittoria senza particolari difficoltà per i Golden State Warriors, che hanno superato in scioltezza i Dallas ...

All Star Game 2018 : dove vederlo in diretta tv - orario Italia e giocatori NBA : Negli Stati Uniti si sono lasciati alle spalle il LII Super Bowl, vinto dai Philadelphia Eagles, e tra pochi giorni si concentreranno sull’All Star Game. I campioni dell’NBA scenderanno sul parquet dello Staples Center di Los Angeles per la tradizionale sfida tra Western Conference e Eastern Conference. Il weekend in cui andrà in scena lo spettacolo sarà quello del 16-18 febbraio 2018. Per la sesta volta nella storia sarà la città californiana ...

NBA 2018 : tripla doppia di LeBron James e vittoria all’overtime per Cleveland - James Harden ne fa 41 contro Miami : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. Cinque le partite che hanno regalato spettacolo agli appassionati visto che la sfida tra Pelicans e Pacers è stata posticipata. Reagisce, dunque, al periodo di grande difficoltà Cleveland, reduce dalla battuta d’arresto contro Orlando (14esima sconfitta in 21 partite). Nella sfida del Quicken Loans Arena contro i Timberwolves, i Cavaliers si sono imposti 140-138 all’overtime e neanche a ...

NBA 2018 - Marco Belinelli vicino a lasciare gli Atlanta Hawks. L’azzurro sarà inserito in una trade : L’avventura di Marco Belinelli agli Atlanta Hawks è vicina al capolinea. L’azzurro è stato fermato dalla dirigenza prima della partita di questa notte (vinta contro i Memphis Grizzlies 108-82). Beli non è sceso in campo per evitare un infortunio ed è stato informato dell’intenzione della società di inserirlo in una trade. Sono quindi ore frenetiche per il nativo di San Giovanni in Persiceto, che entro le 21 italiane di domani ...

NBA 2018 : Westbrook e George travolgono Golden State. Toronto batte Boston. Incubo Cleveland! : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. La notizia principale è senz’altro la sonora sconfitta dei Golden State Warriors, caduti in casa per 125-105 contro gli Oklahoma City Thunder. Un ko netto per i campioni in carica, che per la prima volta perdono per due volte consecutive in stagione (tre nelle ultime quattro). OKC ha dominato sin dal primo quarto (42-30), nonostante abbia perso Carmelo Anthony dopo sei minuti per una distorsione ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari trascina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono ancora : Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano ...