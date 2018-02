: #ANSA | Ps Napoli arresta capoclan e 8 affiliati - Indagini da omicidio che sancì spaccatura,nuove alleanze e faida - ANSA_Legalita : #ANSA | Ps Napoli arresta capoclan e 8 affiliati - Indagini da omicidio che sancì spaccatura,nuove alleanze e faida - massimoneri90 : Continuano le indagini su Arturo De Iesu: «È un momento delicato» - LaPresse_news : Napoli, voto di scambio e traffico rifiuti: indagini anche nel centrodestra -

Inchiesta della Procura disue traffico di. Risulterebbe indagato un consigliere regionale di FdI, candidato alle prossime elezioni. In una nota il candidato di FdI,Luciano Passariello, precisa: "Non mi è stata contestata alcuna condotta diretta che si ipotizzi antigiuridica. Risulto coinvolto perchè altre persone avrebbero fatto il mio nome. Qualcuno può millantare credito, ma essere nominato da altre persone in terze conversazioni,è cosa ben differente da commettere reati(Di giovedì 15 febbraio 2018)