Napoli | voto di scambio e traffico di rifiuti | perquisiti uffici della Sma e del

Traffico di rifiuti e voto di scambio - inchiesta sulla politica a Napoli : perquisizione per il consigliere di Fratelli d'Italia Passariello : Una inchiesta su voto di scambio e Traffico di rifiuti durante la campagna elettorale che vede indagate almeno dieci persone. Nel mirino della Procura di Napoli, che ha delegato le indagini allo Sco e alla Polizia, ci sono alcuni esponenti politici del centrodestra, quasi tutti candidati alle prossime elezioni. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, affiancato dal procuratore capo Giovanni Melillo, e che ...

Voto - Luxuria da Napoli : 'Manca il tema della stepchild adoption' : 'Non sono più parlamentare e non prendo la pensione - ha concluso - Sono giovane non escludo che un giorno io possa tornare a fare politica attiva'.

Napoli al voto - M5S gioca il carico : c'è Fico al Vomero contro Siani : Ricerca spasmodica anche al Nazareno dove il Pd, dopo aver incassato il no di Annalisa Allocca, cerca altre figure al di fuori della politica che dovranno però essere anche digeriti dai livelli ...