Napoli | Sarri Per l' Europa League San Paolo deserto? Speriamo cambino idea

Napoli - SARRI/ "Marek Hamsik sta bene - ma in Europa League..." : NAPOLI, parla SARRI: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:47:00 GMT)

Napoli-Lipsia - Sarri : "Ci teniamo all'Europa League ma priorità al campionato" : Il tecnico toscano presenta la sfida di domani sera contro la rivelazione della Bundesliga: ''E' una squadra entusiasmante che ci metterà in difficoltà''

Napoli - Sarri : “L’Europa League è una manifestazione ai limiti della follia” : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l’Europa League nella gara d’andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Se vogliamo fare un salto a livello […] L'articolo Napoli, Sarri: “L’Europa League è una manifestazione ai limiti ...

Napoli - Sarri : 'Juve? Non mi interessa - spero vadano avanti in Champions' : Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa: 'Viviamo delle difficoltà oggettive, domani saremo in 18 con tre portieri, quindi in 15 da campo. Dovremo fare un po' equilibrismo, cercando di essere competitivi ...

Sarri e le due staffilate alla Juventus : il tecnico del Napoli è scatenato! : Qualora la Juventus dovesse dire addio alla Champions League dopo la gara di ritorno con il Tottenham, per il Napoli potrebbe complicarsi la corsa allo scudetto. I bianconeri potrebbero concentrare tutte le forze sul campionato, ma a Sarri tutto ciò sembra non interessare particolarmente: “A me non interessa, ieri ho visto il Manchester City perché mi dà gusto vederlo, spero che una italiana vada avanti per il bene del calcio ...

Napoli - SARRI/ Il tecnico dei campani snobba la Juventus : "Ieri ho visto il City - perché mi dà gusto" : NAPOLI, parla SARRI: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Napoli - Sarri : ''Europa League folle e la Lega non ci aiuta'' : Napoli - Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida con il Lipsia al San Paolo, gara d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Dopo la conferenza, a Sky, il tecnico parla anche della ...

Napoli - Sarri/ “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta” : Napoli, parla Sarri: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:27:00 GMT)

Napoli all'esame Lipsia - Sarri : ''Il salto di qualità passa anche da questa gara. Non dobbiamo sottovalutare i tedeschi' : Trovare la motivazione per onorare l'Europa League. E' la missione del Napoli alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale contro il Lipsia. Maurizio Sarri chiede la massima concentrazione anche ...

Napoli-Lipsia - Sarri : 'L'Europa League è ai limiti della follia. Coppe? Problema della Juve' : Capolista in Italia, ma non ancora così vincente in Europa. Il Napoli, "retrocesso" dalla Champions all'Europa League, affronterà domani il Lipsia , secondo in Bundesliga, , per la gara d'andata dei ...

Napoli - Sarri monta la polemica : “la Lega ci crea problemi col calendario” : “La Lega non ci aiuta con il calendario, nel lungo periodo potrebbe causarci problemi”. Maurizio Sarri rincara la dose e nella conferenza stampa di presentazione alla gara tra Napoli e Lipsia punge ancora in merito al calendario. Di fronte a giornalisti provenienti da tutto il mondo, Sarri ha sollevato nuovamente il problema calendario, con ben 9 gare che i partenopei giocheranno dopo la Juventus con tutta la pressione che potrebbe ...

Napoli-Lipsia - la conferenza di Maurizio Sarri LIVE : Capolista in Italia, ma non ancora così vincente in Europa. Il Napoli, "retrocesso" dalla Champions all'Europa League, affronterà domani il Lipsia , secondo in Bundesliga, , per la gara d'andata dei ...

Europa League - Napoli-Lipsia : Mertens out e turnover - le scelte di Sarri : Dal campionato all'Europa League, Napoli che si prepara ad essere protagonista anche in Europa. La formazione azzurra prosegue la marcia di avvicinamento in vista della gara con il Lipsia, sfida ...

Napoli - Hamisk : 'Il gioco di Sarri bello - ma difficile da imparare' : 'Il calcio di Sarri? È bello da guardare, ma è difficile da imparare'. Marek Hamsik svela alcuni segreti del Napoli in un'intervista al portale tedesco Sport1. 'Si deve correre tanto - racconta lo ...