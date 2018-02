Per il compleanno di Totò - Napoli gli regala una piazza : 'Genio Napoletano / Maschera Universale': quattro parole dovute e amorose sulla targa con cui la città di Partenope registra da oggi una nuova voce toponomastica: Largo Totò. Era ora che il principe ...

Per il compleanno di Totò - Napoli gli regala una piazza : "Genio Napoletano / Maschera Universale": quattro parole dovute e amorose sulla targa con cui la città di Partenope registra da oggi una nuova voce toponomastica: Largo Totò. Era ora che il principe fosse ricordato nello stradario. Non casuali data e luogo: 15 febbraio, centoventesimo compleanno dell'artista. Rione Sanità, dove nacque nel 1898 e trascorse i primi anni. A ...

Napoli - piazza per Antonio De Curtis inaugurato Largo Totò alla Sanità : Una piazza per Totò. Inaugura questa mattina, nel cuore del rione Sanità, Largo Totò, la piazza dedicata ad Antonio De Curtis per festeggiare i 120 anni dalla sua nascita. alla presenza del sindaco di ...

Napoli - blitz nella roccaforte del clan : sgominata piazza di spaccio sul tetto : I carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli a carico di tre soggetti...

Napoli - sfregiata piazza del Plebiscito : un campetto davanti alla basilica di San Francesco di Paola : Il sagrato sella basilica reale pontificia di San Francesco di Paola come un campetto di calcio. Da giorni cittadini e residenti dell?area attigua a piazza del Plebiscito lamentano il totale...

Clamoroso Younes - al Napoli a giugno? Parla il tedesco e spiazza tutti : La telenovela legata a Younes si arricchisce di un nuovo capitolo che sa di macigno per il Napoli. Il tedesco aveva già svolto le visite mediche con il club partenopeo e sarebbe dovuto essere un’arma in più per Sarri per tentare l’assalto allo scudetto. Per “motivi personali” però il giocatore ha deciso di tornare in Olanda con l’affare che sembrava essere solo slittato a giugno. Invece le parole di Younes ...

Napoli - manifesto choc di Forza Nuova a Piazzale Tecchio : 'De Magistris come Platinette' : ... specie quella di uomo del calibro dell'avvocato Tecchio, ed abbiamo paragonato il primo cittadino a Platinette, perché la sua politica e le sue affermazioni sono pari a quelle di un comico di questo ...

Sgarbi contro il servizio di Piazza Pulita sulle baby gang a Napoli. Formigli perde la pazienza e gli toglie l'audio : Si parla di baby gang a Piazza Pulita, sulla 7. In chiusura di trasmissione, il conduttore dà la parola a Vittorio Sgarbi e il critico d'arte, candidato con il centrodestra alla prossime elezioni politiche, attacca Saviano: "Nei suoi film si esalta il piccolo criminale". Qualche timido applauso in studio, ma Formigli interviene all'istante: "Stai dicendo cretinate". E Sgarbi parte alla sua maniera: "Trasmissioni come questa sono una ...

Baby gang a Napoli - parlano i ragazzini con la pistola. Nel reportage di Piazzapulita in onda questa sera su La7 : Anticipazione del servizio che andrà in onda stasera a Piazzapulita, dalle 21.10 su La7. Un reportage sulle Baby gang che restituisce un ritratto di una Napoli dura e disperata. L’inviata Micaela Farrocco ha conosciuto quei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, seguendoli e raccontandoli da vicino. Parleranno gli amici e i genitori dei presunti aggressori di Arturo, 17 anni, aggredito senza motivo con 16 coltellate, in via Foria, in pieno centro ...

Mazze e coltelli nella guerra tra quartieri : il reportage di Piazza Pulita dentro le baby gang che terrorizzano Napoli : Si muovono e colpiscono indisturbate tra il quartiere Forcella e il rione Sanità, nel cuore del centro storico di Napoli. Età tra gli 11 e i 14 anni. Sono le baby gang.Hanno coltelli, pistole a salve, Mazze e tirapugni. Tutti hanno sparato almeno una volta nella vita.L'inviata di PiazzaPulita, Micaela Farrocco, li ha conosciuti e seguiti nelle loro azioni. Dalla centralissima Piazza Bellini a San Gaetano, armati di lame seghettate ...

Napoli - la rivoluzione toponomastica di De Magistris : «Piazzale Tecchio si chiamerà Piazza Ascarelli - via nomi fascisti» : Con un post su Facebook il Sindaco de Magistris ha annunciato questa mattina il cambio di nome di Piazzale Tecchio in Piazza Ascarelli e di Via Vittorio Emanuele III° in Via Salvatore...

Napoli - denunciato 18enne a spasso in piazza del Gesù con un coltellino a farfalla nella tasca : Nel corso dei servizi di controllo predisposti per l'emergenza babygang, i carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme a colleghi del reggimento Campania e della compagnia speciale hanno ...

Napoli - 21enne accoltellato in piazza Garibaldi : Un 21enne è stato accoltellato ieri sera in piazza Garibaldi, a Napoli. Il giovane ha spiegato agli agenti della Polizia di essere stato aggredito senza alcun motivo da persone a lui sconosciute poco ...