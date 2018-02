Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

Lipsia-Napoli : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky. probabili formazioni Sarri dovrebbe attuare ancora un corposo turnover, magari dando però spazio a qualche ...

Napoli - SARRI / Europa League - disastro con il Lipsia : i quotidiani bocciano il tecnico toscano : NAPOLI, SARRI imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:08:00 GMT)

Napoli-Lipsia - una sconfitta che fa discutere : Desta qualche perplessità la scarsa concentrazione degli azzurri contro i tedeschi di Hassenhutt, snobbati per dare la precedenza al sogno scudetto

Pagelle/ Napoli-Lipsia (1-3) : i voti della partita. Male il centrocampo azzurro (Europa League sedicesimi) : Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:42:00 GMT)

Napoli - SARRI / Europa League - disastro con il Lipsia - ma Zazzaroni lo difende : “Sto con lui” : NAPOLI, SARRI imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Video/ Napoli Lipsia (1-3) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Napoli Lipsia (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Che disfatta per gli azzurri di Sarri al San Paolo!.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:48:00 GMT)

Napoli - Coppa indigesta. Il Lipsia ribalta Sarri e l'Europa resta un tabù : Napoli - È andata come doveva andare: niente ritiro, niente titolarissimi e una prestazione non da Napoli. Al San Paolo gli azzurri salutano l'Europa League, passa il Lipsia (1-3) al cospetto di una squadra non sufficientemente motivata, troppo molle nell'approccio e deficitaria nell'intensità. Senza sei titolarissimi è dura, e poi in Europa non è la stessa cosa. Tanto più che l'avversario si chiama Lipsia, presentatosi quasi ...

Napoli - Sarri/ Europa League - furia dopo il Lipsia : "Non abbiamo onorato la maglia" : Napoli, Sarri imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 01:36:00 GMT)

Europa League - Napoli-Lipsia 1-3 : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Lipsia batte Napoli 3-1 , 0-0, , nella partita d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League, disputata sul terreno dello stadio San Paolo. I gol tutti nel secondo tempo: ...

Napoli-Lipsia - le pagelle : si salva Ounas - male Diawara : Reina 6 - Subisce tre gol nella ripresa e non può fare granché. Maggio 5,5 - Prova a metterci impegno, ma non serve a molto. Tonelli 5,5 - Debutta in Europa con tre gol al passivo, non proprio una ...

Europa League Napoli-Lipsia 1-3 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli cade in casa contro il Lipsia: azzurri in vantaggio con Ounas ad inizio ripresa, poi Werner pareggia. Bruma porta in vantaggio gli ospiti, poi in pieno recupero la terza rete di ...