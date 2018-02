Napoli | la procura su voto di scambio e traffico di rifiuti | dieci indagati nel

Susy Paci ritrovata a Napoli/ Ultime notizie - era scomparsa da Arezzo da 19 giorni : ora è in procura : Susy Paci ritrovata a Napoli: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel nulla da 19 giorni dopo l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:23:00 GMT)

Giuseppe Pecoraro - il Procuratore Figc si confessa da Gigi Marzullo : 'Speriamo che il Napoli vinca lo scudetto' : Il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha svelato il segreto di Pulcinella quando, ospite di Gigi Marzullo a Sottovoce su Rai1, ha confessato qual è la sua speranza per questo campionato: 'Il ...

Pecoraro / “Scudetto? Spero vinca il Napoli” - e i social si scatenano contro il Procuratore Figc : Pecoraro: “Scudetto? Spero vinca il Napoli”, e i social si scatenano contro il Procuratore Figc. L’uscita infelice del numero uno della Procura della Federcalcio fa scatenare i tifosi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:37:00 GMT)

Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa discutere : “scudetto al Napoli? Ce lo auguriamo…” [VIDEO] : Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro continua a fare molto discutere, dopo le accuse al presidente della Juventus Agnelli altre dichiarazioni che non faranno piacere ai bianconeri. Ospite da Gigi Marzullo nel programma Sottovoce ha dichiarato: “per quale squadra faccio il tifo? Domenica la mia squadre del cuore è il Napoli, gli altri giorni tutte le squadre sono uguali. Se il Napoli vincerà lo scudetto? Ce lo auguriamo, da ...

Napoli - il procuratore Melillo al Mattino : forum col direttore Barbano alle 17 : «Sminare il terrorismo, decostruirne la storia», è il percorso seguito da Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, nel suo libro «Terrore e...

Napoli - il procuratore Melillo al Mattino : forum col direttore Barbano martedì alle 17 : «Sminare il terrorismo, decostruirne la storia», è il percorso seguito da Donatella Di Cesare, docente di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, nel suo libro «Terrore e...

GRIMALDO AL Napoli? / Calciomercato news - la chiave è Mendes - procuratore del terzino spagnolo : GRIMALDO al NAPOLI? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:58:00 GMT)

Voto di scambio - le promesse dei Cesaro contestate dalla Procura di Napoli : da nomine e assunzioni al mega-appalto : promesse di appalti, nomine e assunzioni. Dal piccolo favore alla maxi commessa. E qualche volta sarebbero girati soldi. Sono dodici i casi di Voto di scambio che la Procura di Napoli Nord contesta alla famiglia del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro e del capogruppo azzurro al consiglio regionale della Campania, il figlio Armando, entrambi indagati insieme ai fratelli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro. Dodici capi di imputazione ...

Il procuratore antimafia Cafiero De Raho : 'Spregiudicato e assurdo uso di armi - Napoli come Bitonto' : 'Quello che è successo a Bitonto è un fatto gravissimo. Ma attenzione: perché non è militarizzando i territori infestati dalle mafie che risolveremo i problemi di sicurezza e di ordine pubblico in ...

Choc a Napoli - bimbo di tre anni morto al Santobono : la Procura indaga per omicidio colposo : Hanno acquisito le carte, i documenti clinici riconducibili alla permanenza del piccolo - purtroppo drammaticamente breve - all'interno dello stesso ospedale: al Santobono, dove il bambino...

Napoli - indagato il procuratore della Corte conti. È accusato di abuso d'ufficio : Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania Michele Oricchio è iscritto nel registro degli indagati della procura di Napoli per concorso in abuso di ufficio nell'ambito dell'...