Napoli | indagine per corruzione aggravata da metodo mafioso e finanziamento illecito

ilfattoquotidiano

: Napoli, la procura su voto di scambio e traffico di rifiuti: dieci indagati nel centrodestra - LaStampa : Napoli, la procura su voto di scambio e traffico di rifiuti: dieci indagati nel centrodestra - RanfagniG : RT @LaStampa: Napoli, la procura su voto di scambio e traffico di rifiuti: dieci indagati nel centrodestra - Rimmel2017 : RT @Virus1979C: Napoli, indagine della procura su voto di scambio e traffico di rifiuti: dieci indagati nel centrodestra @LaStampa https://… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Tutto è nato da un’inchiesta di Fanpage, la testata web napoletana che nel 2016 filmò le monetine regalate fuori ai seggi delle primarie Pd di. Stavolta i giornalisti hanno recitato il ruolo degli ‘agenti provocatori’ e per sei mesi hanno contattato i vertici della Sma Campania per proporre ‘affari’ sullo smaltimento dei fanghi. E così sono entrati in contatto – tra gli altri – con l’entourage del consigliere regionale Fdi Luciano Passariello, candidato del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di-Ponticelli, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni a. Passariello è stato perquisito stamane dagli agenti dello Sco e della Squadra Mobile.dall’articolo 7, ovvero dal mateodo, e ildei partiti sono le ipotesi di reato formulate nel decreto di perquisizione. Secondo quanto trapelato, il presunto...