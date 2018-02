MotoGp – Valentino Rossi prende la metro | la reazione del Dottore è esilarante FOTO

MotoGp - Nelle Filippine anche Valentino Rossi prende... la metro : ma la faccia del Dottore è tutto un programma [FOTO e VIDEO] : anche un nove volte campione del mondo viaggia con i mezzi pubblici: un po' stretto e in mezzo a tantissima gente, Valentino Rossi è risultato simpaticamente buffo. Valentino Rossi and Maverick ...

MotoGp – Valentino Rossi ed il rinnovo : le indicazioni di mamma Stefania : Valentino Rossi si sta preparando per la pRossima stagione di MotoGp, si preannuncia un campionato scoppiettante con il Dottore alla ricerca del decimo titolo mondiale. A tenere banco è anche il futuro del Dottore, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di mamma Stefania in un’intervista a Cyclenews: “Corre finché non smette di divertirsi, verrà il giorno in cui deciderà, ma in questo momento lo vedo completamente ...

MotoGp – Le rivelazioni clamorose di Pernat : annunci (ufficiali) su Valentino Rossi : Si preannuncia un campionato di MotoGp scoppiettante, tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo si pensa anche al mercato piloti, nelle ultime ore importanti indicazioni di Carlo Pernat a Paddock: “La Yamaha si è sposata con Valentino. Per il 2019 ha già firmato, poi c’è l’opzione per il 2020, questa posso darla già come notizia ufficiale! Senza contare che quando finisce farà la VR46 con Moto3, Moto2 e MotoGp, avrà la ...

MotoGp – Valentino Rossi non lascia nulla al caso : ecco cosa ha in mente il Dottore : Valentino Rossi si candida ad essere grande protagonista nel pRossimo campionato di MotoGp, l’intenzione è conquistare il decimo titolo mondiale. Nel frattempo il Dottore pensa in grande ed al futuro, ecco cosa ha in mente il pilota italiano. Rossi ha intenzione di seguire le orme di alcuni colleghi ed aprire a Tavullia un museo a lui dedicato. Le voci relative a quest’idea circolano ormai da tempo, ma sembra che ultimamente si stia ...

Clamoroso MotoGp – Valentino Rossi-Vinales - scoppia la polemica! : POLEMICA Valentino Rossi-Vinales – L’inizio del campionato di MotoGp si avvicina, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiata la polemica, in particolar modo su alcune dichiarazioni rilasciate ad Autosport da Meregalli: “il giudizio di Vale ha più importanza di quello di Maverick e questo è normale. Rossi ha 39 anni e Vinales 23. ...

MotoGp – Valentino Rossi e non solo : le rivelazioni di Uccio : Grande attesa per l’inizio del campionato di MotoGp, si candida ad essere un grande protagonista Valentino Rossi, i passi in avanti della Yamaha sono stati importanti ed il Dottore può lottare per il decimo titolo. L’amico Uccio, intervistato da GpOne.com ha dato importanti indicazioni: “Vale in pista anche nel 2019? Non devo dirlo io, è evidente la sua voglia, la determinazione e la forza. Secondo me non è il momento di ...

MotoGp - Uccio : "Per Valentino Rossi non è ancora il momento di smettere" : In Moto3, invece, a dividere il box con Nicolò Bulega sarà il 17enne romano Dennis Foggia, campione del mondo Junior Moto3 in carica al debutto nel Motomondiale. Il team di Vale in MotoGP? Lo ...

MotoGp – Guido Meda svela : “ecco cosa dico su Valentino Rossi…” : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di MotoGp, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Un protagonista si candida ad essere Valentino Rossi, ecco cosa ne pensa Guido Meda in un’intervista a motograndprix: “lo Sky Racing Team? Secondo me c’è tutto quello che serve per fare molto bene. In Moto 3 Dennis Foggia è un pilota aggressivo, istintivo e molto veloce. ...

MotoGp – La Yamaha punta tutto su Valentino Rossi : snobbato Vinales! : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia grande spettacolo per la vittoria del titolo mondiale. Un protagonista si candida ad essere Valentino Rossi, la nuova Yamaha può sfruttare le caratteristiche del Dottore, meno quello dello spagnolo Vinales. Il team di Iwata non ha nascosto di aver tenuto maggiormente in considerazione le indicazioni di Valentino Rossi piuttosto che quelle di Viñales. A svelarlo è stato Maio ...

MotoGp – Valentino Rossi parla del futuro e Capirossi dà indicazioni sulla prossima stagione : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di MotoGp, prime impressioni positive per Valentino Rossi che proverà a conquistare il decimo titolo mondiale. A tenere banco è anche il futuro del Dottore, “Voglio ancora aspettare, nel momento in cui deciderò di restare metterò nero su bianco” le dichiarazioni rilasciate a MCN. “A volte ho firmato prima del mio compagno, a volte dopo. Non abbiamo fretta ma siamo ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha - non so quando ma sono ottimista”. Il Dottore vuole continuare! : Valentino Rossi è pronto per affrontare al meglio la sua ennesima stagione in sella, le prime indicazioni emerse dai test di Sepang parlano di una Yamaha in grande salute e il Dottore insegue il suo decimo Mondiale con l’aggressività di un ragazzino. Il centauro di Tavullia, pRossimo ai 39 anni (li compirà il pRossimo 16 febbraio), ha rilasciato un’intervista a Motorcycle News in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto che sembra ...

MotoGp - Valentino Rossi / Test Sepang - il Dottore : ritmo migliore - ma in difficoltà per mancanza di aderenza : MotoGp, Valentino Rossi: Test Sepang. Il Dottore sottolinea come il ritmo della sua Yamaha migliori, ma come ci siano state anche delle difficoltà per la mancanza di aderenza.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:30:00 GMT)

MotoGp 2018 - test Sepang. Valentino Rossi : “Crollo inatteso - non so cosa sia successo. La nuova moto mi piace ma…” : La giornata odierna di test non è stata così positiva per Valentino Rossi che era stato raggiante dopo i primi due giorni sulla pista di Sepang. Il Dottore lascia la Malesia con un po’ di amaro in bocca, l’ultima sessione non lo ha particolarmente soddisfatto. Il centauro di Tavullia non riesce a spiegarsi questo crollo nel giro di 24 ore come ha dichiarato a gpone.com: “Non sappiamo con esattezza cosa sia successo, ma non è la prima ...

MotoGp - La Yamaha in difficoltà nell'ultimo giorno di test a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...