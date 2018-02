MotoGp – Futuro Valentino Rossi | finalmente arriva l’annuncio non ufficiale della Yamaha

MotoGp 2018 - Marc Marquez : “La mia moto è la migliore degli ultimi anni - io devo cadere meno. Futuro con Honda? Da valutare” : Marc Marquez e Dani Pedrosa erano presenti a un evento di Madrid con tanto di galleria del vento verticale. I due piloti della Honda si stanno preparando per una grande stagione, in particolare il Campione del Mondo che ha analizzato nuovamente l’esito dei recenti test svolti in Malesia: “Non ero il più veloce, anche se avevamo un buon passo e stavo bene sulla moto. Non vedo grandi favoriti, siamo quasi tutti sullo stesso livello: da ...

MotoGp – Valentino Rossi parla del futuro e Capirossi dà indicazioni sulla prossima stagione : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di MotoGp, prime impressioni positive per Valentino Rossi che proverà a conquistare il decimo titolo mondiale. A tenere banco è anche il futuro del Dottore, “Voglio ancora aspettare, nel momento in cui deciderò di restare metterò nero su bianco” le dichiarazioni rilasciate a MCN. “A volte ho firmato prima del mio compagno, a volte dopo. Non abbiamo fretta ma siamo ...

MotoGp – L’annuncio di Valentino Rossi sul futuro : “ci sono buone notizie…” : 1/14 ...

MotoGp – Futuro Valentino Rossi - il clamoroso annuncio sul Dottore! : 1/31 ...

MotoGp - Jorge Lorenzo apre ad un futuro a... quattro ruote : 'io in Formula 1? Dico che...' : Lorenzo però sarebbe più orientato verso la 24 Ore di Le Mans, come rivelato a Crash.net: 'Mi piacerebbe correre la 24 Ore di Le Mans, sarebbe più realista che disputare un campionato del mondo di ...

MotoGp - Zarco : "Rossi non decide il mio futuro" : TORINO - Johann Zarco è stato senza dubbio il miglior debuttante in MotoGp nella passata stagione. Il francese, già due volte Campione del Mondo della Moto2, ha però stupito tutti alla sua prima avventura nella classe regina, soprattutto perché ha ottenuto ottimi risultati alla guida della Yamaha satellite del Team Tech 3. Anche quest'...

MotoGp – Ipotesi clamorosa sul futuro di Valentino Rossi : la rivelazione : Si avvicina la stagione di MotoGp, grande attesa per quello che si preannuncia un campionato avvincente. E’ proprio della pRossima stagione che l’esperto Maurizio Bruscolini ha parlato in un’interessante intervista rilasciata ai colleghi di Tuttomotoriweb.com: “Dovizioso secondo me è un grandissimo pilota perché fa parte della vecchia scuola. Gli hanno insegnato che deve dare il massimo quando la moto glielo consente. Lui ne ha fatto ...

MotoGp – Valentino Rossi si sbilancia : deciso il futuro del Dottore : 1/20 LaPresse/Alessandro La Rocca ...

MotoGp – Le indicazioni di Petrucci : il futuro - Valentino Rossi e Marc Marquez : La stagione di MotoGp è andata in archivio, un protagonista è stato Danilo Petrucci, interessanti indicazioni: “è stato un anno straordinario, con i podi e le tante prime file, anche se mi è mancato il risultato pesante come la vittoria e la pole – ha ammesso Petrucci in un’intervista a ‘Marca’ -. L’obiettivo del team ovviamente non era vincere, ma restare costantemente fra i migliori 5-6 in ogni gara. ...

MotoGp – Le indicazioni di Petrucci : il futuro Valentino Rossi e Marc Marquez : La stagione di MotoGp è andata in archivio, un protagonista è stato Danilo Petrucci, interessanti indicazioni: “è stato un anno straordinario, con i podi e le tante prime file, anche se mi è mancato il risultato pesante come la vittoria e la pole – ha ammesso Petrucci in un’intervista a ‘Marca’ -. L’obiettivo del team ovviamente non era vincere, ma restare costantemente fra i migliori 5-6 in ogni gara. ...

Il futuro di Rossi - il team in MotoGp e l'eredità del Dottore - Le verità Morbidelli : 'uno solo non potrà sostituirlo' : Il campione del mondo di Moto2 è pronto a disputare la sua prima stagione in MotoGp: dopo l'esordio ai test invernali, il 'Morbido' effettuerà ancora delle prove col suo team Marc VDS prima di ...

MotoGp – Marquez parla del futuro : “io come Valentino Rossi? Mai…” : Il campionato di MotoGp è andato in archivio, si pensa anche al futuro, il campione del mondo Marc Marquez è volato a Motegi insieme a Dani Pedrosa per partecipare all’Honda Racing Thanks Day. Incontro con la stampa per lo spagnolo, Marquez ha parlato del suo futuro: “quando vinci un Mondiale è tutto facile e bello, in questa grande famiglia. Qui sto bene, mi ricorderò sempre di chi ha creduto in me portandomi in MotoGp e rischiando molto ...