Mobilità - La Seat acquisisce il car sharing Respiro : Il mondo del car sharing sembra affascinare sempre di più le case automobilistiche che finiscono per esserne coinvolte in misura crescente: ultima, in ordine di tempo, è la Seat, che ha annunciato di aver acquisito la start up spagnola Respiro, società pioniera del noleggio orario attiva a Madrid. Con questa mossa, la Casa iberica ritiene di aver compiuto un passo avanti significativo nella sua trasformazione in unazienda in grado di fornire ...