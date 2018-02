Milano Via libera al prolungamento della metrotranvia Anassagora – Quartiere Adriano

Inaugura il Centro Milano Donna in viale Faenza 29 : Il Municipio 6 invita i cittadini all’Inaugurazione del Centro Milano Donna. La struttura aprirà in viale Faenza 29 (ex anagrafe),

Milano. Successo per lo sportello Informagiovani di via Dogana : Sono più di 2 mila i ragazzi milanesi che lo scorso hanno frequentato lo sportello Informagiovani di via Dogana. Solo

Lombardia : guasto a scambio - disagi su linea ferroviaria Milano-Brescia : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Pesanti disagi nel pomeriggio sulla linea ferroviaria Milano-Brescia, a causa di un guasto a uno scambio a Pioltello. La circolazione ferroviaria, si spiega da Rfi, è stata sospesa dalle 18.45 fino alle 20.25, quando è stato riattivato il traffico ferroviario fra Melzo

Milano : incendio via Cogne - inquilini ospitati in stabile Comune e alberghi : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Saranno tutti ospitati in una struttura pubblica e in alcuni alberghi convenzionati gli inquilini dello stabile di proprietà comunale di via Cogne 20 a Milano, dove questa mattina si è sviluppato un grave incendio. Protezione civile, polizia locale e la direzione Casa d

Milano - nuove scritte fasciste all'Ortica : sul cavalcavia compare la scritta "viva il duce" : Era già successo all'inizio di dicembre quando tutto il quartiere si era mobilitato. Dopo l'ennesimo sfregio l'Anpi dice: "Vergogna, i responsabili vanno...

Milano : incendio via Cogne - gravissimo ragazzo 13enne (2) : (AdnKronos) – Secondo la Sala operativa di emergenza urgenza sanitaria, all’origine dell’incendio al decimo piano della palazzina di viale Cogne potrebbe essere stata una esplosione sulla cui natura ora si sta indagando. Oltre al tredicenne in gravissime condizioni, dieci persone sono state accompagnate in codice verde tra il San Carlo, il Sacco, il Fatebenefratelli e a Rho. Tre in codice giallo sono al San Carlo e al Niguarda ...

Il tribunale di Milano ha rinviato alla Corte Costituzionale le accuse a Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani : Il tribunale di Milano ha deciso che le accuse a Marco Cappato per il suicidio di Fabiano Antoniani, noto anche come DJ Fabo, dovranno essere valutate dalla Corte Costituzionale, alla quale ha rinviato il caso. La richiesta era stata avanzata The post Il tribunale di Milano ha rinviato alla Corte Costituzionale le accuse a Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani appeared first on Il Post.

Milano - incendio in via Cogne : una persona in codice rosso per intossicazione : Un incendio è divampato questa mattina ai piani di alti di un palazzo a via Cogne a Milano: una persona sarebbe in gravissime condizioni dopo essere estratta viva dai vigili del fuoco dallo stabile. Il 118 ha trasportato il ferito in codice rosso al Ospedale Sacco. L'articolo Milano, incendio in via Cogne: una persona in codice rosso per intossicazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto di Jorge Blanco a Milano - posticipato a nuova data : Il rimborso dei biglietti per il concerto di Jorge Blanco è avviato. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto tenersi al Fabrique di Milano il 29 marzo, è rimandato da data da decidere. Coloro che hanno già acquistato i biglietti per il live possono richiedere il rimborso della somma spesa entro il 10 aprile e secondo le modalità previste dal regolamento. Gli utenti che hanno acquistato il biglietto con Vivaticket possono chiedere il rimborso ...

Milano : incendio in palazzo via Cogne - una persona salvata da finestra : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Un incendio è divampato un'ora fa circa in uno stabile di via Cogne a Milano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con parecchi mezzi. La palazzina, piena di fumo, è stata evacuata. Le operazioni sono ancora in corso. Una persona, a quanto si apprende, è stata

Milano : sospesa licenza a bar in via Palazzi : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha sospeso per quindici giorni la licenza a un bar di via Lazzaro Palazzi a Milano. In diverse occasioni nei mesi scorsi la polizia ha fermato alcune persone per spaccio di stupefacenti, sia all'esterno che all'interno del locale

Moda - scontrino record in Via Montenapoleone a Milano : Milano piace ai turisti ed è sempre più capitale dello shopping di lusso. Tra le High Street internazionali, il cuore del Quadrilatero milanese è diventato una meta turistica di alto livello con...

Milano - Via Montenapoleone prima in Europa per fashion shopping : Milano, 13 feb. , askanews, Milano piace ai turisti ed è sempre più capitale dello shopping di lusso. Tra le High Street internazionali, il cuore del Quadrilatero milanese è diventato una meta ...