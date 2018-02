Milano | Comune sostiene spese funerali 13enne morto in incendio

Comune Milano pagherà funerale Jessica : ANSA, - Milano, 15 FEB - Il Comune di Milano si farà carico del funerale di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa lo scorso 7 febbraio in via Brioschi. Palazzo Marino lo ha sottolineato in un ...

Milano : incendio via Cogne - inquilini ospitati in stabile Comune e alberghi : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Saranno tutti ospitati in una struttura pubblica e in alcuni alberghi convenzionati gli inquilini dello stabile di proprietà comunale di via Cogne 20 a Milano, dove questa mattina si è sviluppato un grave incendio. Protezione civile, polizia locale e la direzione Casa d

Milano. Lavori di pubblica utilità : convenzione tra Comune e Tribunale : Il Comune di Milano e il Tribunale ordinario di Milano hanno sottoscritto la convenzione per lo svolgimento dei Lavori di pubblica

Carnevale : Comune Milano stanzia 70mila euro per eventi di zona : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Un budget più che raddoppiato rispetto al 2017 a disposizione dei municipi di Milano per Carnevale. Il Comune di Milano ha stanziato oltre 70mila euro per l’organizzazione di decine di eventi in città, per bambini e famiglie. Ciascun municipio, dal 2 al 9, ha ricevuto 7

Milano : Comune e Tribunale rinnovano convenzione lavori pubblica utilità (2) : (AdnKronos) - I richiedenti potranno quindi essere impiegati, ad esempio, presso le Rsa (Residenze Sanitarie Assistite), i centri diurni per disabili (Cdd) a gestione diretta del Comune, le biblioteche, i cimiteri, l’Arena Civica, i Municipi, ma anche presso il museo Botanico o per l’attuazione del

Milano : Comune e Tribunale rinnovano convenzione lavori pubblica utilità : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - È stata firmata oggi la convenzione tra il Comune e il Tribunale Ordinario di Milano per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, all’interno delle strutture comunali, come pena alternativa per chi ha ricevuto una condanna per guida in stato d’ebbrezza e per color

Milano : Comune - 248 mln destinati a politiche sociali nel 2018 : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Il bilancio di previsione 2018 della direzione politiche sociali del Comune di Milano si annuncia in continuità con il 2017. I numeri del documento, presentato oggi alle Commissioni Bilancio e politiche sociali, evidenziano un aumento delle risorse derivanti da fondi st

Milano : Consiglio Comune approva Imu e Tasi 2018 - tariffe invariate : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Con 25 voti a favore e 7 contrari il Consiglio comunale di Milano ha approvato i livelli tariffari di Tasi ed Imu per il 2018 inseriti nel piano Imposta Unica Comunale. Le tariffe Tasi e Imu sul medesimo immobile restano invariate allo 0,08%, mentre l'aliquota di base I

Milano : incontro fra cittadini e Comune su bilancio partecipativo : Milano, 10 feb. (AdnKronos) - Una giornata di lavoro, discussione e osservazioni a Milano fra cittadini e amministrazione per esaminare le proposte di bilancio partecipativo. Le proposte, già vagliate dagli uffici tecnici, sono state oggetto dell'incontro svoltosi a Palazzo Reale in tavoli di lavoro

Ema ad Amsterdam - “ricorso del Comune di Milano affidato a un giudice olandese”. Dubbi su trasparenza sorteggio : Dopo i documenti tenuti segreti e le garanzie non mantenute il caso Ema, con l’assegnazione per sorteggio ad Amsterdam, riserva nuovi colpi di scena. La Corte europea di giustizia Ue ha affidato a un giudice olandese, il vicepresidente del Tribunale Marc van der Woude, il ricorso con cui il Comune di Milano ha chiesto di sospendere il trasferimento della sede dell’Agenzia del farmaco da Londra alla città olandese. La notizia è ...

Milano : Comune apre bando per rappresentanti in enti e fondazioni : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le nomine e le designazioni dei rappresentanti comunali in alcuni enti, fondazioni, associazioni e società a partecipazione comunale. Si tratta complessivamente di 26 incarichi. Il bando sa

Ema : Corte Ue - il Comune Milano chiede la sospensione dell’assegnazione della sede : Il Comune di Milano ha presentato al Tribunale Ue una richiesta di procedimento sommario nell’ambito della causa intentata contro la decisione di assegnare la sede dell’Ema ad Amsterdam. Lo fa sapere la Corte di Giustizia dell’Unione europea, confermando quanto anticipato all’AdnKronos il 31 gennaio da Francesco Sciaudone dello studio legale Grimaldi, uno dei legali che hanno curato il ricorso per il Comune del capoluogo ...

Ema - il Comune di Milano chiede la sospensione «urgente» per l'assegnazione sede ad Amsterdam : Il Comune di Milano ha presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea la richiesta per sospendere il trasferimento della sede dell'Ema, l'Agenzia del farmaco, da Londra ad Amsterdam . È stato ...

Milano : Comune - nuova biblioteca Lorenteggio - presentati 201 progetti : Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Grande partecipazione per il concorso internazionale legato alla realizzazione della nuova biblioteca al Lorenteggio: sono state 201 le proposte arrivate attraverso la piattaforma telematica Concorrimi.it. La Commissione, composta da quattro membri rappresentanti del Com