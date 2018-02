Milano Carnevale ambrosiano al Municipio 7 fino al 17 febbraio

Carnevale : Comune Milano stanzia 70mila euro per eventi di zona : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Un budget più che raddoppiato rispetto al 2017 a disposizione dei municipi di Milano per Carnevale. Il Comune di Milano ha stanziato oltre 70mila euro per l’organizzazione di decine di eventi in città, per bambini e famiglie. Ciascun municipio, dal 2 al 9, ha ricevuto 7