Milano | arrestato ' il killer dei paraurti' sospettato di un centinaio di danneggiamenti

Milano : tenta furto in farmacia via Ranzoni - arrestato : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - La scorsa notte gli agenti della volante dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un italiano di 48 anni, pluripregiudicato, per il furto aggravato all'interno di una farmacia in via Ranzoni. I poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione della tito

Milano : oltre 100 grammi di marijuana in auto - arrestato : Milano, 10 feb. (AdnKronos) - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso di droga. L'uomo, un cittadino salvadoregno con alcuni precedenti penali, è stato fermato mentre era alla guida della sua auto in via Suzzani, in zona Bicocca. Gli agenti, visti i precedenti del 28

Milano - JESSICA FAORO UCCISA IN CASA/ 20enne accoltellata - tranviere arrestato : i suoi abiti sporchi di sangue : MILANO, studentessa 20enne UCCISA in un appartamento: JESSICA Valentina FAORO accoltellata in CASA, sospetti sul tranviere Atm 40enne.

Milano - 19enne uccisa a coltellate in un appartamento : arrestato un tranviere : Alla base del delitto ci sarebbe un rifiuto della giovane dopo un tentativo di approccio da parte dell'uomo. Garlaschi avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per fare avance alla giovane. "Ho ...

Milano. Alessandro Garlaschi arrestato per l’omicidio di Jessica Valentina Faoro : Jessica Valentina Faoro, 19 anni, è stata uccisa a coltellate a Milano. A trovarla in un appartamento in via Brioschi

Jessica Valentina Faorio - uccisa a 19 anni a Milano - arrestato un amico tramviere : "Ho fatto un guaio grosso". Forse un rifiuto dietro l'omicidio : Giallo a Milano. Il cadavere di una ragazza di 19 anni, Jessica Valentina Faoro, è stato trovato nel proprio appartamento di via Brioschi. La giovane è stata uccisa a...

Milano - una 20enne uccisa a coltellate. Arrestato l’amico che la stava ospitando : un tranviere di 39 anni Foto : La vittima è Jessica Valentina Faoro, era ospite nella casa di Alessandro Garlaschi. L’uomo, sposato e conducente del tram 15 di Atm, è stato Arrestato per omicidio

Milano - una 19enne uccisa a coltellate. Arrestato l’amico che la stava ospitando : un tranviere di 39 anni Foto : La vittima è Jessica Valentina Faoro, era ospite nella casa di Alessandro Garlaschi, 39 anni. L’uomo, conducente del tram 15 di Atm, è stato Arrestato per omicidio

Milano - giovane donna uccisa in casa a coltellate. “Arrestato tramviere 38enne” : Una giovane donna è stata uccisa a coltellate nell’appartamento in cui viveva a Milano, in via Brioschi, zona Tibaldi. Per il suo omicidio – secondo quanto riporta il Corriere – è stato fermato un tramviere di 38 anni, un suo conoscente che la stava ospitando. Sul corpo della ragazza, Jessica Valentina Faoro, diversi tagli e ferite di varia natura. Secondo i primi riscontri, è stata uccisa con un coltello che gli investigatori ...

Milano - una 19enne uccisa a coltellate. Arrestato l’amico che la stava ospitando : un tramviere di 38 anni : La vittima è Jessica Valentina Faoro, era ospite nella casa di Alessandro Garlaschi, 38 anni. L’uomo, conducente del tram 15 di Atm, è stato Arrestato per omicidio

Milano. Violenze contro la moglie e i figli minorenni arrestato quarantenne : L’Unità Tutela Donne e Minori della Polizia Locale di Milano, coordinata dal Comandante Marco Ciacci e sotto la direzione della

Milano - violentava e rapinava escort dopo averle drogate : arrestato : Milano, violentava e rapinava escort dopo averle drogate: arrestato In manette un 51enne con precedenti. Sono tre i casi accertati mentre altri venti sono ancora al vaglio degli investigatori Continua a leggere L'articolo Milano, violentava e rapinava escort dopo averle drogate: arrestato sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - violentava e rapinava escort dopo averle drogate : arrestato : E' accusato di aver violentato e rapinato numerose escort in varie città italiane un italiano, di 51 anni, che è stato arrestato dalla polizia di Milano . L'uomo, un disoccupato con diversi precepenti ...

Milano : violenze ripetute su moglie e figli minori - arrestato : Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni, M.B., è stato arrestato a Milano dalla Polizia Locale dopo che la moglie, F. L. di 44 anni, lo ha denunciato per i continui maltrattamenti e violenze nei suoi confronti e dei figli della coppia, che hanno dai sei ai quattordici anni. L’uomo è un disoc