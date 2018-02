Milan | Abbiati | ' La conferma di Gattuso? Tante speranze Su Donnarumma'

Abbiati : 'Ora il Milan gioca da squadra' : Cristian Abbiati , club manager del Milan , è intervenuto a Premium Sport prima del match con la Lazio: 'Partita importante, sarà difficile ma la sfida dell'andata è dimenticata e oggi ci sarà un'altra partita. Le big? Ci manca una vittoria con chi ci precede in ...

Milan - Abbiati : 'Andrè Silva spettacolare. Viene da un campionato facile - ora avrà il suo spazio' : Christian Abbiati, team manager del Milan, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Cagliari: SUL VENTO - 'E' capitato di giocare in condizioni simili. La cosa importante è la concentrazione e di non fidarsi di nessuno. Bisogna essere sempre pronti a ...

Abbiati - oggi finisce ritiro Milan : (ANSA) - ROMA, 23 DIC - "oggi finisce il ritiro del Milan, anche perché poi c'è Natale e il derby di Coppa Italia". L'annuncio, dai microfoni di Premium Sport, viene dal club manager dei rossoneri, Christian Abbiati, che poi parla di mercato. "I rumors su Donnarumma prima e Bonucci poi? Una minima percentuale - dice Abbiati -. Per quanto riguarda ...

Milan - Abbiati : “Donnarumma può restare qui per tanti anni” : Milan, Abbiati: “Donnarumma può restare qui per tanti anni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, DICHIARAZIONI Abbiati- Negli ultimi giorni, tiene banco in casa Milan la vicenda legata a Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore rossonero, dopo un’estate rovente culminata con la firma sul rinnovo, è finito nuovamente al centro di ...

Milan - Abbiati : 'Gattuso non ha la bacchetta magica. Il mercato...' : Christian Abbiati , club manager rossonero, ha parlato così a Premium Sport prima di Milan-Bologna: Sul momento negativo: 'In passato abbiamo passato anche momento peggiori. Vanno superati con il lavoro e la fiducia che si ottiene con le vittorie. Speriamo di fare una ...

Milan - Abbiati : 'Gattuso è carico - ma non ha la bacchetta magica...' : Prima della sfida di Europa League con il Rijeka, il club manager del Milan Christian Abbiati ha parlato a Sky Sport: 'Gara che serve per dare fiducia a tutto l'ambiente, fare un buon risultato ci proietta a pensare bene per la partita con il Bologna. Gattuso è molto carico, sa bene l'opportunità che ha e sta ...

Abbiati "Gattuso conosce Dna Milan" : ROMA, 3 DIC - "Gattuso sa cos'è il Milan e conosce il DNA di questa società". Il club manager del club, Christian Abbiati, scommette sul nuovo tecnico rossonero che, dice a Premium nel prepartita di ...

