Migranti | spari contro centro accoglienza nell’ennese

Spari contro un centro che ospita Migranti nell'ennese : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali della casa canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia (Enna) che ospitano da quattro giorni una ventina di migranti. Non ci sono feriti - riporta l'Ansa - ma i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra. C'è stata tanta paura tra i migranti e gli operatori. La gestione del centro è svolta dall'associazione "Don Bosco 2000" di Piazza Armerina (Enna).

Macerata - Galantino (Cei) : “Ingiustificabili spari verso chi ha pelle diversa. Tema Migranti diventato merce elettorale” : Il raid xenofobo avvenuto a Macerata sabato scorso “non può essere giustificato” in alcun modo. “Perché se cominciamo a distinguere i morti che possono essere pianti da quelli che si possono accettare come un prezzo da pagare diventiamo veramente una realtà nella quale diventa impossibile vivere”. Lo ha sottolineato monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei a Tv2000, in occasione dei 20 anni di Tv2000 e ...

Spari su Migranti a Macerata - ecco il momento in cui Traini fa fuoco VIDEO : L'Alfa nera accosta, Luca Traini si allunga verso il finestrino con la pistola in pugno e fa fuoco: il VIDEO delle telecamere di sorveglianza del bar H7, nel centro di Macerata, mostra gli attimi...

Spari contro Migranti a Macerata - fermato un estremista di destra : Il saluto fascista - Giunta in piazza della Vittoria la vettura è andata contromano verso il marciapiedi del Monumento ai Caduti, un colonnato di mattoni e pietra bianca con un'edicola la centro, in ...

Spari sui Migranti africani a Macerata - la news in primo piano sui siti del mondo : I colpi sparati da Luca Traini contro alcuni immigrati a Macerata hanno rapidamente fatto il giro dei principali siti d'informazione internazionali, dove sono diventati in molti casi la notizia d'...

Spari sui Migranti a Macerata - Forza Nuova choc : noi stiamo con Luca Traini : 'Sarà politicamente scorretto, sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l'...

