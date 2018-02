Migliore stampante 3D

chimerarevo

(Di giovedì 15 febbraio 2018) La stampa 3D promette di essere il primo effetto della cosiddetta rivoluzione del “mercato fai-da-te”: un (benefico) effetto concreto e visibile per il futuro dove ognuno di noi realizza piccoli e medi oggetti di ogni giorno impiegando solo il tempo di personalizzare e mandare in esecuzione un file .cad o qualcosa di ancora più elementare tramite app da smartphone o tablet. Nonostante il boom degli oggetti e delle relative stampanti 3D, il prezzo finale, il costo dei materiali e la difficoltà a reperire le stampanti nella grande distribuzione relega ancora le stampanti 3D ad un settore di nicchia. Un mercato accessibile solo ad architetti, disegnatori e chi abbia la passione per spendere le cifre necessarie per montare in casa una3D. Magari questo sarà l’anno della definitiva consacrazione anche sul mercato consumer? In ogni caso eccovi una guida ...