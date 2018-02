Microsoft lancia un weekend gratuito di gioco multiplayer su Xbox One e Xbox 360

Photos Companion : Microsoft lancia su Android e iOS la nuova app per il trasferimento delle foto : Microsoft ha rilasciato quest’oggi, dopo circa un anno dall’annuncio ufficiale, la nuova app Photos Companion per gli smartphone Android e iOS. L’applicazione, in parole povere, serve per trasferire foto e video dal telefono direttamente al PC o tablet Windows 10 utilizzando la connessione Wi-Fi che, naturalmente, deve essere la stessa su entrambi i dispositivi per il corretto funzionamento. La feature di trasferimento è ...

Xbox One S : Microsoft lancia in Italia il bundle con PUBG : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (abbreviato PUBG) sta ottenendo negli ultimi mesi un successo incredibile invidiato da molte compagnie di videogiochi e Microsoft non si lascia scappare questa occasione. Dopo svariati rumor, Major Nelson, il capo di Xbox Live, ha ufficialmente lanciato in tutto il mondo (Italia compresa) la nuova Xbox One S da 1TB con in bundle priopro il gioco sviluppato da BlueHole che, al momento, non è disponibile su ...