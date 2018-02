Microsoft introduce il piano “Ultimate Performance Power” in Windows 10 Pro for

surface-phone

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Con le build Insider Preview 17101 di Redstone 4 e 17604 di Redstone 5,ha introdotto undi alimentazione energetica molto particolare. Questo può essere attivato dal pannello di controllo ed è stata denominato “UltimatePower”. Si tratta di una combinazione dedicata ai PC di fascia ultra alta, tanto è vero che può essere attivata esclusivamente su10 Pro for Workstations, la nuova versione di10 dedicata appunto ai computer di classe Workstation. A cosa serve? Secondo, UltimatePower offrirà prestazioni massime assolute eliminando del tutto le micro-latenze associate a tecniche di gestione dell’energia, ma è anche vero che avrà dei consumi superiori e, quindi, non sarà disponibile nei dispositivi alimentati a batteria. Inoltre, gli OEM potranno selezionare tale combinazione per impostazione ...