“Mica si fa così!” Don Matteo | quella piccola “rivoluzione” che non piace Dopo 11 anni

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Ci è mancato da morire Terence Hill in questo periodo, ma niente paura, è tornato.la pausa per il Festival di Sanremo, infatti, ecco di nuovo l’appuntamento del giovedì con Done la sua quinta puntata dell’undicesima stagione. La Fiction di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica racconta le avventure di DonBoldini, parroco di Spoleto e con il fiuto per il crimine. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”,che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi. Ma c’è un particolare che non tutti noteranno (tranquilli non è un vero e proprio spoiler): la quinta puntata di “Don11”, in onda questa sera su Rai 1, vedrà Terence Hill alle prese con nuove investigazioni ma non nella consueta cornice spoletina, bensì nella Abbazia di San Pietro in Valle di Ferentillo. La puntata è stata girata nell’ottobre scorso tra le ...