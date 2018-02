“Mi hanno tolto l’utero” La confessione choc dell’attrice Un dolore difficile da

“Mi scuso…”. Filippo Nardi - fiumi di lacrime all’Isola dei Famosi. Lui - famoso per essere un capriccioso e prepotente - ha scioccato i naufraghi con quelle parole che hanno fatto piangere tutti. Ma ora rischia di dover dire addio al reality. Nooooo! : È finito al televoto e ora rischia l’eliminazione. Filippo Nardi, il nobile toscano (fa parte della famiglia Nardi-Dei, conti palatini dal 1220) che aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello e ora è in Honduras a fare il naufrago, è in nomination insieme a Franco Terlizzi e allo sportivo Amaurys Perez al termine della quarta puntata del reality di Canale 5. Nardi non ha preso bene la nomination: a nominarlo tutti naufraghi che avevano ...

“Mi hanno riempito di schiuma”. Aggressione choc per il noto volto della tv. Inseguito in strada da un branco di 12enni - viene prima accerchiato - poi insultato e attaccato. “Sono adirato” - commenta lui. Noi - invece - non abbiamo parole : È stato rincorso da un gruppo di ragazzini, accerchiato e, poi, preso di mira con delle bombolette spray. Uno di loro, nel frattempo, ha ripreso tutto con il cellulare. Il video, naturalmente, è stato pubblicato in rete. E anche il malcapitato vip ha usato il web per raccontare la sua terribile disavventura. “Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzini”, racconta Francesco Nozzolino, residente a Sarno, noto volto della televisione, ospite del ...

“Mi hanno truffato - guardate qua. E state attenti”. Mara Venier è una furia. Brutta avventura per l’opinionista dell’Isola dei Famosi - che pubblica tutto sui social per mettere in guardia i fan : “Ma chi ve conosce?” : All’Isola dei Famosi c’è anche Mara Venier. In studio, quest’anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l’opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata ‘sgrida’ Stefano De Martino, l’inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre “troppo vestito”. Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, ...

Elezioni - Calenda vs Salvini : “Dici balle. Tieni gli operai fuori dai tuoi show elettorali”. “Mi hanno chiamato loro” : Durissimo confronto a L’Aria che Tira (La7) tra il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il leader della Lega, Matteo Salvini, all’indomani dell’ospitata del primo nella stessa trasmissione. Salvini non accetta le accuse del ministro, che lo aveva accusato di sfruttare gli operai per campagna elettorale: “Io posso essere simpatico o antipatico, ma non contestato sul lavoro e sulle soluzioni che porto. Degli ...

Marcello Dell’Utri - Berlusconi : “Mi hanno impedito di andarlo a trovare. Sua condizione disumana” : “Io ho tante persone attorno a me che vanno regolarmente a trovare” Marcello Dell’Utri, nel carcere di Rebibbia “però mi hanno impedito, per quello che sono stati i rapporti con Marcello, di andarlo a trovare”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, chiamato da più parti a scendere in campo l’ex senatore e già fondatore di Forza Italia, ha risposto così in una intervista a Canale Italia. L’ex premier, più ...

“Mi hanno distrutta”. Isola dei Famosi - la cosa è seria. Credeva di aver superato quel trauma che l’ha segnata profondamente e invece - all’improvviso - tutto il suo male ritorna a galla e la devasta. Pianto a dirotto davanti agli altri naufraghi che non hanno coraggio di fiatare. Choc : Francesco Monte è uscito dall’Isola dei Famosi di sua spontanea volontà dopo le accuse mosse da Eva Henger. La ex star del porno ha infatti detto che Francesco Monte avrebbe portato della droga nella villa e ne avrebbe fatto uso. Anche con altri naufraghi dei quali, però, la Henger non ha fatto i nomi. Monte, dopo le accuse della Henger si è infuriato e, ovviamente, ha iniziato a negare. Ma il caso era scoppiato e in televisione, nei talk show, ...

“Mi hanno fatto abbassare gli slip al concorso per magistrato - li denuncerò” : “Mi hanno fatto abbassare gli slip al concorso per magistrato, li denuncerò” Cristiana Sani, 30 anni, ha raccontato di essersi sentita umiliata e ferita dal comportamento di due agenti di polizia penitenziaria Continua a leggere L'articolo “Mi hanno fatto abbassare gli slip al concorso per magistrato, li denuncerò” sembra essere il primo su NewsGo.

“Si abbassi le mutande”. Un caso choc che sta facendo discutere l’Italia. È Cristina a raccontare cosa le è successo (e soprattutto dove) - al punto da creare un vero e proprio terremoto istituzionale. “Mi hanno chiesto se avessi il ciclo e poi…” : “Dottoressa, si abbassi le mutande”. Questo si è sentito dire Cristiana Sani, una ragazza che aveva deciso di partecipare al concorso di magistratura, perché, come tanti candidati, aspirava a fare il magistrato. A servire lo Stato, ad applicare e fare rispettare la Legge. Il concorso per magistrati è molto difficile come ben noto a tutti, ed è giusto che lo sia. Ma anche discutibile sotto molti punti di vista, ma quest’anno si è toccato ...

Elezioni - Di Battista (M5S) : “Minoranza Pd si lamenta? Hanno leccato sederi per 5 anni. Prenderanno tante sberle” : “Andrò in tour pure a Bolzano, per informarli su alcuni loro candidati. Mi fanno ridere quelli della minoranza Pd: Hanno leccato il… per cinque anni al capo approvando ogni porcheria solo per avere una poltrona e ora gridano allo scandalo perché sono stati fatti fuori. Sono felice che certa gente non torni in Parlamento. Per quanto riguarda invece i candidati che presenteremo oggi, sono tutte persone di alto profilo. Sono felice che ci ...

Trans costretta ad andare in un carcere maschile - fa causa al Ministero : “Mi hanno umiliato” : Trans costretta ad andare in un carcere maschile, fa causa al Ministero: “Mi hanno umiliato” Il caso della trangender inglese Tara Hudson aveva creato molto scalpore in tutto il Paese della Regina nel 2015. La 28enne era stata costretta a trascorre una settimana in un carcere maschile (“costretta a fare spogliarelli e mostrare il sedere”) […] L'articolo Trans costretta ad andare in un carcere maschile, fa causa al Ministero: ...

Inter - senti Cannavaro : “Mi hanno proposto Icardi - ma…” : Inter, senti Cannavaro: “Mi hanno proposto Icardi, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, senti Cannavaro- Fabio Cannavaro, Intervistato dai colleghi di “Il Mattino”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul percorso del Napoli nel corso di questa stagione, e sui reali obiettivi dei partenopei. Poi breve parentesi anche su ...

Al Bano contro Sanremo - ancora : superospite con Romina? “Mi hanno fatto fuori - non dico perché. Basta Festival” : Il copione si ripete, Al Bano contro Sanremo un anno dopo: la scorsa edizione ha visto il cantautore di Cellino San Marco lamentare un'ingiusta esclusione della sua canzone e di quella di altri Big come D'Alessio e Ron a fronte di giurie che hanno premiato i giovani e soprattutto gli ex protagonisti dei talent show. E a quanto pare Carrisi non l'ha ancora superata. Al Bano ha affidato il suo sfogo a Silvia Toffanin, durante la puntata di ...

“Mi hanno anche fatto piangere. Ma sono abituata a lottare”. Antonia Klugmann - nuovo giudice di Masterchef - si presenta così : Non si sono comportati da gentiluomini vecchio stile, non pensate quindi di vedere baciamani ossequiosi. Non all'inizio almeno. sono stati più studenti delle medie, modo di dire usato da Barbieri per sottolineare che la nuova giudice di Masterchef è stata messa alla prova. "Sì, mi hanno anche fatto piangere" conferma Antonia Klugmann. Ma Barbieri spiega meglio. "È stato difficile anche per noi l'inserimento di un ...

Dario Del Fabro - malato di Sla : “Mi hanno negato le cure : è il mio ultimo Natale” : Dario Del Fabro, malato di Sla: “Mi hanno negato le cure: è il mio ultimo Natale” 62 anni, ex giocatore di rugby, l’uomo in un post pubblicato sul suo profilo Facebook scrive: “La mia vita è giunta al capolinea. Da quasi quattro anni sono ammalato di Sla, malattia incurabile che ha reso la mia esistenza […] L'articolo Dario Del Fabro, malato di Sla: “Mi hanno negato le cure: è il mio ultimo Natale” sembra essere il primo su ...