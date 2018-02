ilfattoquotidiano

: Mettete il cappottino al vostro animale? Non è sempre una buona idea. Ecco cosa capita a questo cane - silviabest77 : Mettete il cappottino al vostro animale? Non è sempre una buona idea. Ecco cosa capita a questo cane - Cascavel47 : Mettete il cappottino al vostro animale? Non è sempre una buona idea. Ecco cosa capita a questo cane… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Terminal 4 dell’aeroporto di Los Angeles, le telecamere a circuito chiuso riprendono un’anziana signora e il suo cagnolino mentre salgono le scale mobili. In cima alla rampa la tutina del cane si impiglia e risucchia l’. La signora disperata cerca inutilmente di liberare la bestiola, fino all’arrivo di un addetto che bloccherà le scale mobili. Il pronto intervento di un agente di polizia permetterà di liberare il cane dalla morsa. Tanto spavento per la padrona del cagnolino che alla fine se la caverà con la perdita di alcuni artigli L'articoloilal? Non èunaa questo cane proviene da Il Fatto Quotidiano.