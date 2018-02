Meteo : Lombardia - fino a venerdì bel tempo - da sabato aumenta nuvolosità : Milano, 15 feb. (AdnKronos) – fino a venerdì tempo stabile e soleggiato in Lombardia grazie a correnti in quota dapprima settentrionali e poi occidentali via via più miti con temporaneo forte rialzo termico in montagna. Secondo ll servizio di regionale, da sabato il Nord Italia sarà marginalmente interessato da una fredda e blanda depressione centrata sull’Europa orientale con aumento delle nubi e la possibilità di qualche debole o ...

Previsioni Meteo Lombardia : breve fase di instabilità - domani torna il sole : “Il transito di una saccatura fredda nord atlantica determina una breve fase instabile con deboli precipitazioni nevose fino a quote basse sui settori orientali, rinforzo del vento e generale calo termico“: lo rileva il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “domani allontanamento della perturbazione con miglioramento su tutta la regione, solo nell’area appenninica locali annuvolamenti in serata. Mercoledì 14 ancora flusso ...

Meteo : in Lombardia breve fase instabilità - domani torna il sole : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Il transito di una saccatura fredda nord atlantica determina in Lombardia una breve fase instabile con deboli precipitazioni nevose fino a quote basse sui settori orientali, rinforzo del vento e generale calo termico. Secondo il servizio Meteorologico diffuso da Arpa Lo

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Protezione civile della Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve, valida dalla mezzanotte, sulle Prealpi Varesine, bergamasche e bresciane, nella fascia collinare Oltrepo’ Pavese e sull’Appennino pavese. Domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti sulla Lombardia, con precipitazioni deboli a carattere intermittente. Fenomeni che tenderanno a divenire più diffusi in serata. neve attesa ...

Allerta Meteo Lombardia : neve in arrivo su Alpi - Prealpi e pianura : La Protezione Civile regionale della Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo per neve in quanto sono previste oggi e domani nevicate sulle Alpi e le PreAlpi e in pianura nelle province di Varese e Monza. Dalla serata di oggi sono previste deboli precipitazioni nevose che diventeranno più intense nel pomeriggio di domani. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: neve in arrivo su Alpi, PreAlpi e pianura sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Lombardia : criticità per rischio neve - “possibili episodi di gelicidio” : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve dalle ore 18 di domani, domenica 4 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica), NV-08 (Prealpi bresciane), NV-19 (Fascia collinare dell’Oltrepo pavese) e NV-20 (Appenino pavese. In ...

Allerta Meteo Lombardia : codice giallo per rischio neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, 2 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica), NV-08 (Prealpi ...

Previsioni Meteo Lombardia : vasta area depressionaria in discesa dall’Europa - pioggia in arrivo : “La Lombardia sta per essere interessata da una vasta area depressionaria in discesa dall’Europa Settentrionale. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse sulle Alpi, occasionali in Pianura e sull’Appennino. Venerdì ancora cieli grigi con locali piogge ad est, mentre da sabato si farà strada un miglioramento. Un nuovo peggioramento sembra profilarsi per l’inizio della nuova settimana, inoltre con temperature ...

Meteo : in Lombardia precipitazioni in prossime ore - da sabato migliora : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La Lombardia sta per essere interessata da una vasta area depressionaria in discesa dall'Europa Settentrionale. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse sulle Alpi, occasionali in Pianura e sull'Appennino. Venerdì anco

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve da mezzanotte dell’1 febbraio e fino alle 14 del 2 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica) e NV-08 (Prealpi bresciane). Una ...

Previsioni Meteo Lombardia : bel tempo fino a martedì : “Dal pomeriggio di sabato graduale aumento della pressione per l’estensione dall’Europa occidentale di un’ alta pressione dinamica la quale proteggerà il Nord Italia fino alla giornata di martedì. Condizioni di tempo stabile, con nebbie o nubi basse sulla Pianura, forte inversione termica e temperature decisamente miti per il periodo in montagna. Mercoledì si avvicina dal Nord Europa una nuova saccatura che potrebbe ...

Meteo Lombardia : nuvole fino a domani pomeriggio : nuvole, deboli piogge e bassa pressione fino a domani in Lombardia. Dal pomeriggio di sabato, il bollettino dell’Arpa prevede una rimonta dell’alta pressione atlantica con condizioni di tempo stabile e particolarmente mite specie in montagna fino a martedì. domani, le minime sono stazionarie e comprese tra 6 e 8 gradi, le massime tra 9 e 12 gradi. L'articolo Meteo Lombardia: nuvole fino a domani pomeriggio sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità per rischio neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi, giovedi’ 25 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, Varese), NV-05 (Prealpi comasche- lecchesi, Como e Lecco) e NV-06 (Prealpi bergamasche, Bergamo). La spiega ...

Allerta Meteo Lombardia : rischio valanghe in Valtellina : La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha confermato la moderata criticità (codice arancione), per rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche ...