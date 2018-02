Medici senza frontiere come Oxfam Molestie | l' autodenuncia | salgono a 40 i casi

Medici senza FRONTIERE COME OXFAM/ Molestie - l'autodenuncia : "segnalazioni di abusi in costante aumento" : MEDICI SENZA FRONTIERE COME OXFAM: l'ong umanitaria sceglie la strada della chiarezza e si autodenuncia. Nel 2017 ben 24 casi di Molestie o abusi sessuali, 19 licenziati.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:53:00 GMT)