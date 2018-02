Masterchef Italia 7 sullo Stelvio con i campioni dello sci e con l’ospite Giorgio

Masterchef Italia 7 Anticipazioni nona puntata : stasera 15 febbraio 2018 : I concorrenti saranno impegnati con la marinatura della carne e si sfideranno in esterna sul Ghiacciaio del Livrio.

GUSTAV THOENI/ Da campione di sci ad albergatore (Masterchef Italia 7) : GUSTAV THOENI sarà uno degli sciatori a prendere parte all'esterna di Masterchef ambientata sullo Stelvio il 15 febbraio. Oggi, l'ex campione ha una nuova vita. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:04:00 GMT)

CHRISTOF INNERHOFER/ Dalle olimpiadi PyeongChang al Ghiacciaio dello Stelvio (Masterchef Italia 7) : CHRISTOF INNERHOFER sarà uno degli sciatori che prenderanno parte alla prova in esterna di Masterchef, quando i concorrenti si cimenteranno in specialità della montagna.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Kristian Ghedina/ Il campione di sci ospite nella gara in esterna di Masterchef Italia 7 : Kristian Ghedina questa sera accoglierà le due brigate di Masterchef Italia 7 nella suggestiva cornice offerta dal Ghiacciaio dello Stelvio. Info, vita e successi del campione di sci.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:29:00 GMT)

GIORGIO LOCATELLI/ Chi è? Lo Chef pubblica il suo nuovo libro ‘Made at home’ (Masterchef Italia) : Il celebre Chef GIORGIO LOCATELLI da anni trapiantato a Londra e ospite questa sera su Sky Uno a MasterChef 7, ha appena pubblicato il suo nuovo libro Made at home.(pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Masterchef Italia su Sky Uno. Stasera prova in esterna sul ghiacciaio dello Stelvio : Giovedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD, in onda una nuova puntata di MasterChef Italia –il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy – ricca di insidie culinarie per i 10 aspiranti chef ancora in gara. I giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo li mettono di fronte ad una Mystery Box che contiene un numero elevato di ingredienti e caratterizzata da un tema per nulla scontato. ...

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : prova in esterna sul Ghiacciaio dello Stelvio (Nona puntata) : Masterchef Italia 7, Anticipazioni nona puntata: una Mistery Box con tate sorprese per i concorrenti e la prova in esterna sul Ghiacciaio dello Stelvio.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 07:43:00 GMT)

MARCO FERRI/ Cuoco provetto per i naufraghi "sognando" Masterchef Italia? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI è uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018 e si sta distinguendo per cucinare dei piatti di riso agli altri naufraghi, consolando anche le donne del reality. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:12:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Eliminati e pagelle : il 'panetto gate' resterà nella storia del programma(ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, pagelle puntata 8 febbraio 2018: Manuela e Giovanna sono le due eliminate dell'episodio più movimentato della storia del programma.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Masterchef Italia 7 - la svolta criminale anti-Festival : furti - inchieste - moviole e una doppia espulsione : MasterChef è come l’Esselunga: non chiude a Natale, non chiude a Capodanno, non chiude se c’è la Nazionale di calcio (aiuta che la Nazionale di calcio abbia fatto la fine del dodo), non chiude se Trump struca el botòn del missilone, non chiude se Cracco molla tutto per aprire un ristorante che non apre e – quel che è più grave – MasterChef non chiude nemmeno se c’è il Festival di Sanremo. E allora quei geni ...

Masterchef Italia 7/ Eliminati e pagelle : il giallo della pasta brisè e mamma Denise (ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, pagelle puntata 8 febbraio 2018, che ha visto l'eliminazione di Manuela e Giovanna. Inoltre, la pasta brisè ha movimentato non poco la serata(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:01:00 GMT)

Doppia eliminazione in Masterchef Italia 7 dell’8 febbraio dopo il “cake-gate” : chi ha rubato la pasta brisée? : Puntata movimentata quella dell'8 febbraio per Masterchef Italia 7 che questa sera ha intrattenuto il suo pubblico con una Doppia eliminazione per ben due volte. Mentre all'Isola dei Famosi è scoppiato il Canna-gate, il cooking show di Sky Uno ci ha regalato la versione "dolce" dello scandalo. Il mistero questa volta è legato al cake-gate: qualcuno ha rubato le paste brisè durante l'Invention Test e questo è costata l'eliminazione a due ...

Masterchef Italia 7/ Eliminate Giovanna e Manuela. Marianna salva (diretta puntata 8 febbraio) : Masterchef Italia 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:39:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : colpo di scena al pressure test : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:19:00 GMT)