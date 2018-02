Masterchef Italia 7 Anticipazioni e diretta | prova in esterna sul Ghiacciaio dello

MARCO FERRI/ Cuoco provetto per i naufraghi "sognando" Masterchef Italia? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI è uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018 e si sta distinguendo per cucinare dei piatti di riso agli altri naufraghi, consolando anche le donne del reality. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:12:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Eliminati e pagelle : il 'panetto gate' resterà nella storia del programma(ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, pagelle puntata 8 febbraio 2018: Manuela e Giovanna sono le due eliminate dell'episodio più movimentato della storia del programma.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Masterchef Italia 7 - la svolta criminale anti-Festival : furti - inchieste - moviole e una doppia espulsione : MasterChef è come l’Esselunga: non chiude a Natale, non chiude a Capodanno, non chiude se c’è la Nazionale di calcio (aiuta che la Nazionale di calcio abbia fatto la fine del dodo), non chiude se Trump struca el botòn del missilone, non chiude se Cracco molla tutto per aprire un ristorante che non apre e – quel che è più grave – MasterChef non chiude nemmeno se c’è il Festival di Sanremo. E allora quei geni ...

Masterchef Italia 7/ Eliminati e pagelle : il giallo della pasta brisè e mamma Denise (ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, pagelle puntata 8 febbraio 2018, che ha visto l'eliminazione di Manuela e Giovanna. Inoltre, la pasta brisè ha movimentato non poco la serata(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:01:00 GMT)

Doppia eliminazione in Masterchef Italia 7 dell’8 febbraio dopo il “cake-gate” : chi ha rubato la pasta brisée? : Puntata movimentata quella dell'8 febbraio per Masterchef Italia 7 che questa sera ha intrattenuto il suo pubblico con una Doppia eliminazione per ben due volte. Mentre all'Isola dei Famosi è scoppiato il Canna-gate, il cooking show di Sky Uno ci ha regalato la versione "dolce" dello scandalo. Il mistero questa volta è legato al cake-gate: qualcuno ha rubato le paste brisè durante l'Invention Test e questo è costata l'eliminazione a due ...

Masterchef Italia 7/ Eliminate Giovanna e Manuela. Marianna salva (diretta puntata 8 febbraio) : Masterchef Italia 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:39:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : colpo di scena al pressure test : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:19:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : un notaio per il giallo della pasta : Masterchef Italia 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:52:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Eliminati : Manuela e Marianna a casa con accusa pesante : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : Invention test a coppie : Masterchef Italia 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:54:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 8 febbraio. Concorrenti ed eliminati : Mystery Box con vendetta : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : nuove polemiche in arrivo? (ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, Anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Città Olinda/ L’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini ospiterà la prova in esterna di Masterchef Italia 2018 : Città Olinda è L’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini e questa sera ospiterà le due brigate di Masterchef Italia 2018 per la prova in esterna. (Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:35:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : arriva un notaio per "regolare i conti" (ottava puntata) : Masterchef Italia 7, Anticipazioni ottava puntata 8 febbraio: arriva un notaio per un parere super partese. Prova in esterna nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 07:00:00 GMT)