Mariano Di Vaio ancora papà | con la moglie Eleonora aspetta il secondo figlio

Mariano Di Vaio - il fashion blogger di nuovo papà : Il fashion blogger Mariano Di Vaio si appresta a diventare nuovamente papà. Il top influencer e la moglie Eleonora Brunacci, ripresi nel backstage in occasione di un servizio fotografico in esclusiva per il magazine Vanity Fair e prossimamente in edicola, lanciano la notizia della nuova gravidanza e del futuro secondogenito: “Sono emozionantissimo perché arriverà una bellissima sorpresa, diventerò genitore per la seconda volta”, dichiara ...

Mariano Di Vaio : «E adesso un altro figlio» : Se iniziamo dai numeri, quelli di Mariano Di Vaio, 28 anni, sono da star. Sei milioni e oltre di seguaci su Instagram, tre e mezzo su Facebook, un’azienda d’abbigliamento (Nohow) fondata da zero che oggi supera i 15 dipendenti, un e-commerce di successo. «Mi sono sempre dato degli obiettivi razionali e ho fatto di tutto per raggiungerli. Non sono uno che lascia le cose a metà», racconta il fashion blogger più famoso d’Italia, con un passato da ...

La Martina - una capsule con Mariano Di Vaio : Che cosa hanno in comune l’influencer da oltre 6 milioni di followers, Mariano di Vaio, e il brand leader nella produzione di equipaggiamento tecnico sportivo e di abbigliamento dal taglio upper-casual, La Martina? Innanzitutto la passione per il polo, disciplina alla quale Mariano si è avvicinato grazie a un viaggio presso il club Villa A Sesta, nel cuore della Toscana. Ma non solo. Lui ama lo sport, conosce il valore ...

Mariano Di Vaio e le polo per La Martina : Ci sono degli incontri fortuiti nella vita che possono rivelarsi delle bellissime scoperte, perché capaci di muovere alchimie e far nascere nuove idee e nuovi progetti. È quanto è successo tra il marchio argentino La Martina, fondato a Buenos Aires nel 1925 da Lando Simonetti, e Mariano Di Vaio, influencer di professione. Il colpo di fulmine tra i due è scattato durante una visita nel polo club Villa A Sesta, nel cuore della Toscana, dove ...

Cachet stellari per la notte di Natale dei vip : a Mariano Di Vaio 22 mila euro : I festeggiamenti di Natale e Capodanno si sono da poco conclusi, e tra i vip che sono andati in vacanza c'è anche chi si è dedicato al lavoro, incassando cifre record. Stando a quanto rivela Dagospia, infatti, i Cachet percepiti da alcune "star da discoteca" sono davvero stellari. "Le feste - scrive Dagospia - innalzano i Cachet di blogger e concorrenti di reality: si dice che la vigilia di Natale il blogger ...

Isola dei Famosi - Mariano Di Vaio smentisce la partecipazione al reality : ... Di Vaio dichiara che 'non è prevista nessuna partecipazione ad alcun tipo di reality' e che 'Mariano Di Vaio oltre ad essere coinvolto in importanti progetti legati al mondo della moda è attualmente ...