Maltempo | notte da lupi al Sud | bufere di neve tra Campania | Basilicata | Puglia | Calabria

Maltempo - notte di forti piogge al Centro/Sud : dalla Campania alla Sicilia - nubifragi in atto [LIVE] : Il Maltempo continua ad imperversare nella notte al Centro/Sud, con piogge e temporali dalla Campania alla Sicilia e temperature in sensibile aumento. Spiccano i +16°C di Messina, in riva allo Stretto, ma anche i +4°C del Rifugio Citelli, sul versante orientale dell’Etna a 1.750 metri di altitudine. Si stanno esaurendo le forti piogge che hanno colpito la Sicilia orientale, dove nel pomeriggio e in serata sono caduti 142mm a Linguaglossa, ...

Maltempo Ravenna : allerta idrogeologica dalla mezzanotte di oggi fino a tutto domani : dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, martedì 6 febbraio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 13, ‘gialla’, per criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali prestare particolare attenzione allo stato dei corsi ...

Maltempo Lombardia : nevicate nella notte in Valtellina e Valchiavenna : Intense nevicate si sono registrate nella notte in provincia di Sondrio: in Valtellina e Valchiavenna hanno imbiancato anche il fondovalle. Le precipitazioni nevose hanno interessato gran parte delle località con quota neve a 300 metri. In riferimento alla viabilità si rilevano criticità nel transito delle strade in quota, e passi alpini chiusi o transitabili solo con catene montate. L'articolo Maltempo Lombardia: nevicate nella notte in ...

Maltempo : Frecciargento ritarda 6 ore - notte a bordo per i passeggeri : Ben 120 viaggiatori del Frecciargento 8586 Roma-Genova partito dalla capitale alle 19:45 è giunto a Genova Principe, invece che alle 6, vi è giunto alle 23:45, con 6 ore e 15 di ritardo: i viaggiatori, riferisce ‘Genova Quotidiana’, hanno denunciato di avere vissuto “una notte da incubo, con scarsa assistenza senza bevande calde e cibo“. Il guasto che ha bloccato il Frecciargento si sarebbe verificato a causa del Maltempo ...

Maltempo - nella notte chiusa strada per Gressoney : rischio di caduta massi : ”La Presidenza della Regione informa che, a seguito di Ordinanza n°3/2018 del Sindaco del Comune di Lilianes, la strada regionale n 44 per Gressoney verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 23.00 di oggi, 12 gennaio 2018, fino alle ore 06.00 di domani, 13 gennaio 2018, a causa del rischio di caduta massi”. Lo comunica in una nota la Regione Autonoma Valle d’Aosta. ”La regionale resterà chiusa a valle del Comune di ...

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - bufere di neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Maltempo : la strada per Cervinia rimarrà chiusa tutta la notte : La strada regionale di accesso a Breuil-Cervinia rimarrà chiusa per pericolo valanghe tutta la notte. Lo ha riferito all’ANSA Sara Bordet, commissario del Comune di Valtournenche. “Domani mattina non appena la visibilita’ lo consentira’ faremo ulteriori valutazioni con la commissione valanghe“, ha spiegato. In base alle stime a disposizione del Comune, a Breuil-Cervinia – ha riferito il commissario – ...

Maltempo e neve nel Bellunese : 46 interventi dei vigili del fuoco nella notte : Ben 46 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco in provincia di Belluno: in oltre la metà dei casi si è trattato di recuperi di autovetture in difficoltà a causa della neve e circa 15 interventi hanno richiesto la rimozioni di alberi dalla sede stradale (crollati a causa del peso della neve). Cortina e il Cadore le zone più colpite. L'articolo Maltempo e neve nel Bellunese: 46 interventi dei vigili del fuoco nella notte sembra ...

Maltempo e freddo al Sud - bufere di neve in Aspromonte nella notte [LIVE WEBCAM] : 1/4 ...

Maltempo - frana nel bellunese : sei famiglie passeranno la notte fuori casa : Resteranno fuori dalle loro case anche la prossima notte, in via precauzionale, le famiglie di Perarolo di Cadore evacuate per il movimento di una grande frana, che origina dal monte Zucco. Il sindaco, Pierluigi Svaluto Ferro, riferisce che gli ultimi accertamenti tecnici confermano che una parte del corpo franoso e’ ancora in lento movimento, quindi permane lo stato di allerta per la zona, che sara’ rivalutato domani dagli uomini ...

Maltempo - disagi in città e notte di lavoro per i vigili del fuoco : BOLZANO. Il Maltempo delle scorse ore ha moltiplicato il lavoro dei vigili del fuoco volontari distribuiti nelle varie sezioni del territorio. Più del doppio gli interventi rispetto alla media: in ...

Maltempo Marche : nella notte raffiche di vento a 100 km/h : Ondata Maltempo nelle scorse ore nelle Marche: registrate raffiche di vento fino a 100 km/h. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di piante cadute sulle strade e di alcuni massi caduti sull’arteria che collega Visso a Castelsantangelo sul Nera, nel Maceratese. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere piante, rami e lamiere pericolanti ad Offida, Ripatransone e Acquaviva Picen. A Fermo sono stati messi in ...

Maltempo : Finale Ligure si prepara a una notte senza luce : Proseguono i disagi legati al Maltempo nel Savonese. Le linee elettriche sono in crisi, con interruzioni su 28 diverse cabine. “Il responsabile Enel mi ha incaricato di comunicare ai cittadini di prepararsi a passare le prossime ore e la notte senza luce – afferma il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli – La situazione e’ grave su tutta la Provincia. Ovviamente si stanno adoperando perche’ cio’ non ...