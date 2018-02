Maltempo - nevica sull’Etna : chiuso fino a domani un tratto della Sp 92 : A causa di una abbondante nevicata e in attesa dei lavori di spalamento, la Citta’ Metropolitana di Catania con una ordinanza dirigenziale ha disposto la chiusura al transito sino a domani della Strada Provinciale 92 che dai Monti Silvestri conduce a Zafferana Etnea (tratto compreso tra Piano Bottara al km 9 e il centro abitato al km 28) e alla contrada Milia. Disposta anche la chiusura della strada denominata “Salto del Cane”, ...

Maltempo - nevica a Potenza : domani scuole chiuse : A causa del Maltempo, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha disposto la chiusura delle scuole, compresi gli asili nido, nella giornata di domani, giovedì 15 febbraio. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale potentina. Nel capoluogo lucano sta nevicando da alcune ore. La decisione di chiudere le scuole per la giornata di domani è stata presa anche da altri sindaci della provincia potentina, tra cui quello di ...

Maltempo - nevicate sull’A2 Autostrada del Mediterraneo : filtraggi attivi per il divieto di transito ai veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali : Anas comunica che sono in corso le attività antineve lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in particolare sul tratto lucano, per far fronte all’ondata di Maltempo il cui culmine è previsto per la serata e la notte di oggi, mercoledì 14 febbraio. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dai giorni scorsi, per le attività di prevenzione. I mezzi sgombraneve sono in azione o pronti a partire e tutti gli autisti ed ...

Maltempo - nevicata ai Castelli Romani : volontari e mezzi in azione : La Sala Operativa Permanente dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha coordinato questa mattina le operazioni di pulizia delle strade provinciali e comunali dopo la lieve nevicata che ha coinvolto il territorio dei Castelli Romani. In particolare, sono state 12 le associazioni di volontariato con circa 50 volontari ad entrare in azione con mezzi spazzaneve e spargisale. I Comuni interessati sono stati Rocca Priora, Genzano, ...

Allerta Meteo - San Valentino di freddo e Maltempo : nevica alle porte di Roma - attenzione al Centro/Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Maltempo - nevicate diffuse in varie regioni : le previsioni per oggi e domani : Una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso nella giornata di oggi sulle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche e portando nevicate...

Maltempo Lazio : abbondanti nevicate nel Frusinate - attivi mezzi spazzaneve : Sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero presenza di neve dal km 15+000 al km 9+680. Sono all’opera mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa ed è stata attivata la turbina per la messa in sicurezza della sede stradale. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: abbondanti nevicate nel Frusinate, attivi mezzi spazzaneve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nevicata sui monti e le colline dell’Oltrepò Pavese : Un’abbondante nevicata ha interessato la scorsa notte e nelle prime di questa mattina l’Oltrepò Pavese, imbiancando le colline e le vette più alte della zona. Oltre i mille metri di altitudine, e’ sceso mezzo metro di neve: la precipitazione ha interessato località come Romagnese (Pavia) e il Brallo (Pavia). Una buona notizia per gli appassionati di sci, che potranno divertirsi sulle piste oltrepadane (già aperte da tempo) nel ...

Maltempo - continua a nevicare copiosamente in Piemonte : accumuli abbondanti anche in collina : continua a nevicare su colline e montagne del Piemonte, a partire dai 500-600 metri di altitudine. I quantitativi maggiori – misurati a meta’ pomeriggio dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sull’Appennino, dove si sono accumulati tra i 20 e i 45 centimetri di neve fresca. Sulle Alpi Liguri e Marittime orientali 20-35 cm, 20-30 sulle marittime ovest. Meno abbondanti le precipitazioni spostandosi verso ...

Maltempo Francia - nevica a Parigi : chiusa la Tour Eiffel [FOTO] : 1/17 ...

Maltempo : splendida nevicata con fiocchi grossi a L'Aquila - VIDEO : Torna la neve a L'Aquila. fiocchi grossi stamattina ma ancora per poco... Maltempo/ La vasta perturbazione atlantica in movimento verso l'Italia sta già arrecando piogge diffuse, temporali (anche...

Maltempo : forti nevicate sulla A6 Torino-Savona - fiocchi anche in citta' : Perturbazione atlantica verso l'Italia. Fenomeni in intensificazione al nord-ovest. neve a Torino! Maltempo/ Una vasta perturbazione atlantica è in movimento verso la nostra penisola e, come...

Maltempo nel Lazio - abbondanti nevicate sull’Appennino a Campocatino e a Campo Staffi : Impianti di risalita fermi oggi per Maltempo in Ciociaria dove e’ caduta altra neve a Campocatino e a Campo Staffi. A Campocatino, stazione turistica di Guarcino, la coltre va da un minimo di 60 centimentri a un massimo di circa 100 e il termometro,stasera, ha toccato – 3,5. In serata sono entrati in azione gli spazzaneve per garantire la viabilita’ tra Filettino e la localita’ di Campo Staffi. Oggi il Maltempo nel ...

Maltempo al nord-est : pioggia - freddo e anche nevicate fino in pianura - tutte le foto "nevose" : Perturbazione artica sul centro-nord Italia, continua a nevicare a tratti anche in pianura al nord-est. tutte le foto! L'inverno è tornato a fare l'inverno dopo oltre un mese poco freddo e...