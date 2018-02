MAIS OGM Lo studio internazionale | nessun rischio per la salute di uomini e animali

Il MAIS OGM non fa male alla salute - studio italiano - : Roma, 15 feb. , askanews, La coltivazione di mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze tossiche ...

MAIS OGM - Bonelli : “Dannosi per la biodiversità e per il made in Italy” : “Gli ogm non farebbero male alla salute? Certamente fanno malissimo alla biodiversità e alla tutela dei prodotti tipici del nostro Paese e del Pianeta”. Lo scrivono in una nota i coordinatori dei Verdi e fondatori della Lista Insieme Angelo Bonelli e Gianluca Carrabs. “Ad esempio agli ogm – spiegano i Verdi – è associato l’uso massivo di pesticidi a cui essi sono resistenti, ma che causano danni alle altre ...

'MAIS OGM - non c'è alcun rischio per la salute' : Tutti gli autori rilevano che 'lo studio ha riguardato esclusivamente l'elaborazione rigorosa dei dati scientifici e non l'interpretazione 'politica' dei medesimi' e ritengono che i dati appena ...

MAIS OGM : nessun rischio per salute. Imprenditore agricolo Fidenato : 'Lo dico da vent'anni - farò causa allo Stato' : Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo ' non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana , animale o ambientale dal Mais transgenico'. ...

'MAIS OGM - nessun rischio per la salute' : Il mais ogm non presenta rischi evidenti per la salute dell'uomo. È quanto risulta da una vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo 'non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal maistransgenico'. Pubblicato su Scientific Reports e condotto da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di Pisa ...

“Da MAIS OGM nessun rischio per la salute umana e animale” : La coltivazione di mais transgenico presenta produzioni superiori, contribuisce a ridurre la presenza di insetti dannosi e contiene percentuali inferiori di sostanze tossiche che contaminano gli alimenti e i mangimi animali. La conferma arriva da una revisione condotta da ricercatori italiani della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Università di Pi...

Scagionato il MAIS OGM : Non nuoce alla salute : Il mais ogm non è un pericolo per la salute di esseri umani o animali. A scagionare il cereale geneticamente modificato è ora uno studio dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna e dell'Università di Pisa che hanno pubblicato su Scientific Reports il primo studio condotto con criteri meta-analitici su parametri agronomici, ambientali e tossicologici dopo 21 anni di coltivazione mondiale ogm.La ...

Nessuna evidenza di rischi per la salute nel MAIS ogm. Lo rivela un'analisi condotta in Italia su 21 anni di colture nel mondo : Il mais ogm non è rischioso per la salute umana. Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo "non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal mais transgenico". Pubblicato su Scientific Reports e condotto da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di ...