Mafia | l’aspirante pentito Tuzzolino condannato per calunnia a 3 anni e 8 mesi

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Aveva denunciato complotti, progetti di attentati contro magistrati e annunciato dichiarazioni esplosive sue latitanti. Oggi, però, il gup di Caltanissetta l’hapera 3e 8di carcere. Finisce così la “carriera” da aspirantedi Giuseppeche, prima del verdetto, ha chiesto scusa al giudice per il suo comportamento e ha assicurato che non impugnerà la decisione della commissione del Viminale che gli ha negato il programma di protezione. Al processo, che si è celebrato con il rito abbreviato, si sono costituiti parte civile alcune delle persone tirate in ballo da: l’attuale procuratore generale di Bologna, Ignazio de Francisci, l’ex avvocato dell’imputato Ennio Sciamanna e l’architetto Calogero Baldo, ex assessore comunale di Agrigento.collaboratore di giustizia aveva raccontato che De Francisci, in ...