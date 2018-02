: David Borrelli, uno dei tre soci di Russeau e braccio destro di Casaleggio, ha lasciato #M5S e si è iscritto al gru… - ivanscalfarotto : David Borrelli, uno dei tre soci di Russeau e braccio destro di Casaleggio, ha lasciato #M5S e si è iscritto al gru… - mante : A 8emezzo ci sono Gruber, Gozi e Giarrusso. Nessuno dei tre sa un accidente dello scoop del Post di oggi sui copia-… - berlusconi : Oggi in Italia abbiamo tre forze politiche importanti in campo: Cinque Stelle, PD e noi del centro-destra. Gli unic… -

Dopo il caso Vitiello, spuntano altri duenel M5S, che vengono espulsi dal Movimento.Bruno Azzerboni, candidato all'uninominale in Calabria,e Piero Landi,in lista a Lucca "Al momento della sottoscrizione della candidatura Azzerboni e Landi non ci hanno informato, non hanno detto la verità. Per questa ragione non posstare nel M5S e sempre per questo motivo gli sarà richiesto di rinunciare al seggio", afferma il M5S riservandosi di "agire nelle opportune sedi al fine di risarcire eventuali danni di immagine".(Di giovedì 15 febbraio 2018)