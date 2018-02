M5S | Sarti in questura | denuncia per ex fidanzato | sottratti rimborsi

M5S - Giulia Sarti travolta da rimborsopoli accusa l'ex fidanzato : 'Ha truccato i bonifici' : Il caso rimborsopoli che travolge il M5s di Luigi Di Maio , ora, tende al ridicolo. Nel dettaglio per quel che riguarda la vicenda di Giulia Sarti , deputata pentastellata di 31 anni, originaria di ...

Caso restituzioni M5S - Sarti denuncia l’ex fidanzato : “Sottratti rimborsi” : La deputata Giulia Sarti è in questo momento in questura per denunciare l’ex fidanzato, accusato di aver truccato la contabilità dei suoi rimborsi. Si tratta, secondo quanto appreso da ilfattoquotidiano.it, di quattro bonifici non andati a buon fine per un totale di 20mila euro. Sarti, che ieri non è stata menzionata da Luigi Di Maio nell’elenco di chi ha mentito sulle restituzioni, ma era stata messa sotto accusa da le Iene, avrebbe ...

Rimborsopoli M5S - ecco i dieci parlamentari smascherati dalle Iene | Ci sono Lezzi e Sarti : "Le Iene" pubblicano la lista dei pentastellati che avrebbero compiuto irregolarità nella "restituzione" della quota degli stipendi da parlamentari. Il candidato premier: "Il tempo di concludere le verifiche,e chi ha fatto il furbo sarà fuori dal Movimento"