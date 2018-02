M5s | Il Foglio | a Lucca un altro candidato iscritto a Massoneria

M5s - la confusa rinuncia di Dessì : "Quel foglio non l'ho capito" : Prima le accuse di essere vicino al clan Spada e per avere 'menato' un ragazzo rom, poi le spiegazioni. Infine il passo indietro, o forse no. Non è ancora stata del tutto chiarita la vicenda del ...

M5s - la confusa rinuncia di Dessì : Quel foglio non l'ho capito : Prima le accuse di essere vicino al clan Spada e per avere "menato" un ragazzo rom, poi le spiegazioni. Infine il passo indietro, o forse no. Non è ancora stata del tutto chiarita la vicenda del candidato grillino Emanuele Dessì, che oggi in un'intervista al Messaggero dice di non essere nemmeno lui sicuro di quale sarà il suo destino politico.Se è vero che ha firmato un documento che gli imporrebbe la rinuncia alla ...

Emanuele Dessì (M5s) : "Ho firmato un foglio per la rinuncia - ma non ho capito cosa c'era scritto" : "cosa ha firmato per rinunciare a candidatura? Non posso farlo capire, perché non l'ho capito neanche io". Così in un'intervista al Messaggero Emanuele Dessì, il grillino candidato dal M5S a Palazzo Madama, ritiratosi dopo che emerso il fatto che viveva in una casa popolare a 7 euro al mese. "Ho firmato e concordato con Luigi un documento, ma non so come funziona, l'ho firmato per il Movimento e basta, per me non c'è ...