M5S | Della Valle | Non sono in Marocco | io non fuggo

Della Valle (M5S) «fuggito» a Casablanca. Il papà : «Non lo condanno - ma è stato un imbecille»|Video : «Poteva uscire dal Movimento e tenersi tutti i soldi, sono suoi. Gli ho consigliato io di andare in Marocco finché non si calmano le acque. Lui non ha rubato nulla»

Severino Nappi : lavoro - non parassitismo. Perché il reddito di cittadinanza del M5S è un'offesa alla dignità della politica : Il mondo non funziona così , però. Almeno, sono queste le mie esperienze e questi sono i valori che cerco di trasmettere ai miei studenti e a mia figlia. Studiare, lottare con le unghie e con i denti ...

Restituzioni M5S - chi sono i 10 accusati di aver mentito sui rimborsi e come si difendono. Della Valle ha tenuto 200mila euro : Non solo i già silurati Andrea Cecconi e Carlo Martelli, pure i reo confessi Maurizio Buccarella e Ivan Della Valle. O le parlamentari Giulia Sarti e Barbara Lezzi. Il caso delle mancate Restituzioni nel Movimento 5 stelle non è ancora finito. Nelle scorse ore le Iene hanno pubblicato un’anticipazione con dieci nomi messi sotto accusa dalle rivelazioni che loro dicono essere arrivate da un ex attivista. Lo staff sta continuando a ...

M5S - caos rimborsi : Della Valle lascia Di Maio : «Un boomerang per tutti i partiti» : Il deputato M5s, Ivan Della Valle, nella lista de Le Iene, lascia il movimento. Di Maio«È chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all’ultimo centesimo»

Rimborsopoli M5S/ Ultime notizie - i 10 coinvolti : Della Valle lascia - Di Maio “restituiti 23 milioni!" : Rimborsopoli M5s, le Ultime notizie sul caos rimborsi: i 10 parlamentari coinvolti, Della Valle e Cozzolino lasciano il Movimento. Di Maio, "restituiti 23 milioni, gli altri zero!"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:29:00 GMT)

M5S - i taroccatori della democrazia : Cosa dicono sull'incapacità politica i rimborsi tarocchi del M5s. Gioioso j'accuse contro gli impresentabili del moralismo Da questo punto di vista, dunque, il problema dei bonifici è legato anche al ...

M5S - Della Valle e Cozzolino annunciano il ritiro dopo il caso bonifici : ' Buonasera a tutti, questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del MoVimento Cinque Stelle. Come sapete il recente caso mediatico sulle rendicontazioni M5S ha visto coinvolti diversi ...

Rimborsopoli M5S - Cozzolino e Della Valle ammettono responsabilità : Emanuele Cozzolino, deputato M5s finito nella lista de Le Iene per le mancate restituzioni si dice "pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell'interesse del M5s". Mea culpa anche dal ...

M5S : Della Valle lascia il Movimento : 21.39 "Ho sbagliato e ho deluso tutti: colleghi, amici, collaboratori, gli attivisti che mi hanno sempre sostenuto. Non mi soffermo sui problemi finanziari e personali che mi hanno portato a tutto questo, non sono scusanti". Così, dopo essere finito nella lista de Le Iene il deputato M5s, Ivan Della Valle. Sulla sua bacheca Fb saluta gli attivisti: "Questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del M5s". Della Valle, essendo al secondo ...

Caso restituzioni - M5S : “Dai primi controlli trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Pensioni 2018 : Quota100 - Lega e M5S mirano al superamento della Fornero : Continuano i dibattiti in vista delle elezioni politiche del 4 marzo che porteranno, forse, alla composizione di una nuova maggioranza nei due rami del Parlamento per i prossimi cinque anni. Sono stati già resi noti i programmi elettorali dei vari partiti politici tra i quali anche quelli del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord. Previdenza, immigrazione, lavoro e vitalizi, sono questi i temi fondamentali sui quali si basa il programma ...

M5S - fra i candidati in Campania spunta un esponente della massoneria : Un candidato M5S in un collegio uninominale campano risulta essere iscritto alla massoneria. Si tratta dell'avvocato Catello Vitiello, detto Lello, noto come esponente della loggia massonica ...