M5S Crollo Balduina | chi ha sbagliato pagherà

Sondaggi Politici - M5S vs Pd/ Elezioni 2018 - crollo Renzi sotto il 23% : Sondaggi, M5S vs Pd: i grillini stracciano i dem nella fascia dei giovani, situazione inversa per quanto riguarda gli anziani. Equilibrio per il centrodestra(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:00:00 GMT)