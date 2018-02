M5s | caso rimborsi | otto i colpevoli | buco di 800mila euro Di Maio | errore fidarmi

Il caso dei rimborsi del M5s - spiegato bene : Da dove è partito, quante persone e quanto denaro coinvolge e perché è importante The post Il caso dei rimborsi del M5S, spiegato bene appeared first on Il Post.

M5s - 10 coinvolti nel caso rimborsi. Di Maio assicura : via chi ha tradito : Per Luigi Di Maio questa storia sarà un «boomerang» che si ritorcerà contro gli altri partiti. Ma intanto nel giorno in cui l'eurodeputato David Borrelli, esponente di...

Caso 'rimborsopoli' scuote M5s. Di Maio tuona : 'Vicenda sarà un boomerang per altri partiti'. E abbandona a sorpresa anche Borrelli : Spuntano altri nomi nella vicenda dei mancati versamenti: oltre a quelli di Cecconi e Martelli, ci sono quelli del senatore Buccarella e i deputati Della Valle e Cozzolino -

Elezioni 2018 - scoppia il caso rimborsi per i candidati M5s : A 3 settimane dal voto delle Elezioni 2018, il movimento 5 Stelle è scosso dal caso rimborsi. Dopo il servizio del programma televisivo de Le iene andato in onda nei giorni scorsi, sale il numero di deputati che non ha effettuato il versamento di metà del proprio stipendio (al quale si dovrebbe aggiungere l’avanzo delle Diarie) al fondo del Mise dedicato alle micro imprese. Il servizio de Le Iene ha portato alla luce il ...

Rimborsopoli M5s - ecco i nomi dei primi 10 parlamentari smascherati dalle Iene. Grillo : "Il caso ci favorirà" : ecco i nomi dei dieci parlamentari M5S coinvolti in Rimborsopoli. Silvia Benedetti; Massimiliano Bernini; Maurizio Buccarella; Elisa Bulgarelli; Andrea Cecconi; Emanuele Cozzolino; Ivan Della Valle;...

M5s - Grillo a Roma : 'Il caso rimborsi? Ci favorirà' : Intanto domani Luigi Di Maio, a quanto si apprende, si recherà al Ministero dell'economia alle 9 per chiedere un elenco più dettagliato dei versamenti devoluti dai 5 stelle al fondo per le Pmi.

M5s - Della Valle e Cozzolino annunciano il ritiro dopo il caso bonifici : ' Buonasera a tutti, questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del MoVimento Cinque Stelle. Come sapete il recente caso mediatico sulle rendicontazioni M5S ha visto coinvolti diversi ...

Buco nei bonifici M5s : Di Maio al contrattacco - ma ci sono altri tre nomi. E scoppia il caso Borrelli : Ad ognuno è stato chiesto di provvedere immediatamente a versare quanto dovuto e sono comunque fuori dal MoVimento - Ecco le prime "mele marce" che il MoVimento Cinquestelle intende 'cacciare' via: si ...

Caso restituzioni - M5s : “Dai primi controlli trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

M5s : caso rimborsi infiamma chat eletti - ammanchi post 2015 : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il caso rimborsi che sta facendo tremare il M5S irrompe nelle chat dei parlamentari grillini. Pochi i commenti sul caso -Andrea Cecconi e Claudio Martelli, i due parlamentari ‘pizzicati’ dalle Iene, non figurano nelle rispettive chat- complice il fatto che qualcuno ha ricordato prontamente ai compagni che le conversazioni finiscono spesso in pasto ai cronisti. Sono in molti a interrogarsi in queste ...

M5s - Di Stefano : “Caso rimborsi? Non siamo immuni agli errori. Abbiamo alzato l’asticella dell’onestà” : “Non siamo immuni agli errori, ma Abbiamo gli antidoti per correggerli. Chi sbaglia viene allontanato dal Movimento. Chi ha sbagliato ha restituito i soldi che doveva restituire, non hanno più la nostra fiducia e hanno firmato la rinuncia all’eventuale elezione. Danneggiati in ottica elettorale? Sarei preoccupato se fossi un candidato di Forza Italia, di un partito fondato grazie alla collaborazione di Cosa Nostra. Noi non Abbiamo ...

Caso restituzioni M5s - il portavoce di Renzi corregge Renzi : “Ovviamente paragone Di Maio-Craxi non sta in piedi” : Il paragone Di Maio-Craxi? “Ovviamente non sta in piedi. Mi scuso con chi si è sentito offeso”. A dirlo è lo stesso portavoce di Matteo Renzi, dopo che, intervistato “Otto e mezzo” su La7, aveva attaccato il leader grillini paragonandolo addirittura a Craxi: “Vuole allontanare le mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta”, ha detto. “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Oggi ...