Lutto nel mondo della Tv | Fiorello è in lacrime

“È morto - informate i sudditi”. Lutto nella casa reale : “Il principe non ce l’ha fatta”. L’annuncio ufficiale del palazzo che rattrista il mondo intero. Poi quell’ultima - assurda - volontà prima di morire : “Ma quanto la odiava?” : Aveva 83 anni il principe Henrik, nato in Francia dalla regina danese Margrethe II che è morto martedì, l’ha annunciato il palazzo reale danese: “Sua Altezza reale il principe Henrik è morto il 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, una residenza reale a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il palazzo aveva avvertito ...

Veronella e San Bonifacio in Lutto. Morte Luisa ed Emma Piubello : Due donne sono Morte, una terza è grave. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Belfiore in via

Lutto nel mondo della cultura : è morto a 88 anni lo storico Giuseppe Galasso : S'è spento all'età di 88 anni Giuseppe Galasso, il celebre storico, giornalista, politico e professore universitario. Ordinario di storia...

Lutto nello spettacolo. È morto all’improvviso - un attore incredibile. Il cordoglio di chi lo amava : “Uno degli esseri umani più meravigliosi con cui io abbia mai lavorato” : L’annuncio con un semplice tweet, fatto dal filmmaker David Simon, con cui Reg Cathey aveva collaborato in occasione dell’amatissima serie tv The Wire e della miniserie The Corner: “Non era solo un bravissimo e talentuoso attore ma uno degli esseri umani più meravigliosi con cui io abbia mai condiviso delle lunghe giornate sul set”. A soli 59 anni è morto l’attore statunitense Reg E. Cathey, diventato famoso per ...

“Lo abbiamo trovato lì - senza vita”. Terribile Lutto nel mondo dello sport italiano. La macabra scoperta all’interno del parco della città che più lo aveva amato. Il dolore di amici e colleghi : Il numero 10 sulle spalle, la voglia di divertirsi e soprattutto di far divertire il pubblico sugli spalti. Chi ama il calcio e non disdegna di tanto in tanto qualche occhiata alle serie inferiori probabilmente ricorderà il nome di Simone Rispoli, fantasista che ha legato il proprio nome soprattutto alla città di Ravenna e alla sua squadra, con la quale tra il 2012 e il 2015 aveva anche conquistato due straordinarie promozioni. Una ...

“Un vero gentiluomo”. Lutto nel cinema : se ne è andato uno dei più brillanti. Una notizia tristissima che ha lasciato tutti senza parole. “Con lui abbiamo passato anni gloriosi” : Se ne è andato domenica. E ha lasciato un grande, grandissimo vuoto. John Mahoney, l’interprete di Martin Crane nella serie Frasier, è morto all’età di 77 anni in una casa di riposo di Chicago. A dare il triste annuncio della scomparsa dell’attore è stato il suo manager storico Paul Martino. La causa della morte, però, non è ancora stata rivelata. Il direttore casting della serie Frasier, quando ha saputo della morte di Mahoney ha ...

Lutto nel tifo organizzato Laziale : Nelle ore che precedono Lazio-Genoa partita di fondamentale importanza per la squadra capitolina nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League, è venuto a mancare Claudio Todini dai più conosciuto come Orso , storico cofondatore di uno dei gruppi Ultras della curva Laziale. Claudio Todini è stato uno dei cofondatori del gruppo Ultras Viking Lo storico gruppo Ultras del tifo Laziale è nato nel 1978 da una scissione con il ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : un nuovo incredibile Lutto nella soap? Video : Ben trovati con le anticipazioni della #Soap opera di Canale 5 #Il Segreto, la serie spagnola in onda da quasi cinque anni sulla televisione italiana. Oggi vogliamo darvi delle news in merito a quanto sta accadendo in Spagna, dato che sono stati menzionati due dei protagonisti più amati di sempre e cioè Gonzalo e Maria. La coppia ha lasciato Il Segreto ormai più di due anni fa, facendo credere alla terribile donna Francisca di aver perso la vita ...

Lutto per Roberto Bolle : “Ha segnato la storia della danza in Italia e nel mondo”. Se ne va una figura fondamentale nella vita del ballerino più amato di sempre. L’addio commosso di tutto il Paese : Una bruttissima notizia per il mondo della danza Italiano, e non solo: è morta Elisabetta Terabust, tra le più grandi etoile Italiane insieme a Carla Fracci. La notizia ha scosso un po’ tutti, in primis Roberto Bolle. La famosa ballerina è deceduta all’età di 71 anni a Roma: particolare sconcerto, per la sua morte, al Teatro San Carlo di Napoli, dove la Terabust aveva ricoperto il ruolo di direttrice del Corpo di Ballo dal ...

“È morta. Si è spenta dopo una lunga malattia”. Lutto nel cinema italiano. Attrice bellissima è passata alla storia per il ruolo che le ha regalato il successo. “Nessuno sapeva che stava male… è terribile”. Il ricordo di chi l’amava : Il cinema italiano non la dimenticherà mai. Con il suo ruolo più famoso ha raggiunto una popolarità incredibile e il suo “Non ce la faccio più” è diventato una pietra miliare della filmografia italica, un lamento che è passato alla storia. È morta Irina Sanpiter, Attrice russa ricordata per il ruolo di Magda, la moglie di Furio in Bianco, rosso e Verdone del 1981. È proprio il regista il primo a rendere omaggio a Irina su ...

Lutto nel cinema : addio a Irina Sanpiter - la "Magda" di Verdone : Campo in cui si è impegnata nell'organizzazione di concerti rock in tutto il mondo. Negli anni 90 a causa della malattia si è ritirata dalle scene, come ricorda Leggo .

Lutto nel cinema : ?addio a Irina Sanpiter - la Magda di Verdone : Addio a Irina Sanpiter. L'attrice teatrale di origine russa che ha vestito i panni della moglie di Carlo Verdone nella pellicola cult Bianco, rosso e Verdone è morta all'età di 60 anni.La carrieraIrina ha perso la sua battaglia contro la leucemia, malattia scoperta quando ancora aveva 27 anni, esattamente 3 anni dopo aver girato il film con Carlo Verdone. Nata nella capitale russa nel 1957 ha iniziato la sua carriera nel teatro. Poi il ...

“Non è vero!”. Lutto nel giornalismo italiano - addio all’amato volto di Skytg24. Una tragedia che ha scosso tutti - a stroncarlo un malore - aveva solo 38 anni : E’ morto a 38 anni Federico Leardini, giornalista di economia di SkyTG24, che venerdì mattina si era sentito male mentre si allenava su un panca in una palestra di Carate Brianza in provincia di Milano. Il giornalista è stato ricoverato d’urgenza per un infarto all’ospedale San Gerardo di Monza. Da sette anni era uno dei volti più conosciuti dell’economia di Sky Tg24 dove conduceva la rubrica di borsa e finanza ...