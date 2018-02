Lo strano caso dei film basati sui videogiochi - editoriale

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : (Foto: Pixabay) “Parlo come Mary Poppins”. Non suona come la più rigorosa delle definizioni mediche, ma è la frase con cui Michelle Myers, pittrice 45enne originaria del Texas e residente in Arizona, ha descritto all’emittente statunitense Knxw la particolarissima condizione in cui si è svegliata pochi giorni fa, dopo essere andata a letto in preda a una forte emicrania. La donna, che non ha mai lasciato gli Stati Uniti in vita sua, ha iniziato ...

Lo strano caso dei BTp e la scommessa azzardata sul «rischio Italia» : Lo spread, il differenziale fra i BTp e i Bund a 10 anni che tanto ha condizionato il difficile periodo tra il 2011 e il 2012, è scivolato fino a 120 punti base, cioè ai minimi da circa un anno e mezzo. Tutto questo a poco più di tre settimane dalle elezioni e in mezzo alla tempesta sui listini. Ecco perché i gestori puntano sul nostro Paese ...

Mercato? No grazie. Lo strano caso della Giana Erminio : E' la Giana Erminio , girone A, che - come ricorda La Gazzetta dello Sport - ha scelto la strategia della continuità. Il presidente Bamonte non ha voluto tesserare neanche un nuovo attaccante, che ...

Roma - lo strano caso della moria di storni : 'Decine di uccelli morti in terra' : Torna a Roma l'incubo storni con guano annesso sulle strade. Ma c'è di più: tanti sono stati trovati morti a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. 'Gli uccelli cadono morti in terra', ...

Calciomercato da ridere - lo strano caso di Cabezas dell'Atalanta : Cabezas! Notizie sul tema LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Dove vedere Sassuolo-Atalanta, diretta tv e streaming 27 Gennaio 2018 Atalanta, Gasperini: '...

Nba - lo strano caso dei Bulls : vincere troppo fa male? : Dopo una sfavillante carriera di college a Providence, ha avuto un complicato impatto con il mondo professionistico: pessima stagione da rookie con Minnesota, poi lo sbarco a Chicago, nell'ambito del ...

CLASSIFICA SERIE A / Risultati 21^ giornata - verso Juventus Genoa : lo strano caso della corsa alla salvezza : CLASSIFICA SERIE A, Risultati 21^ giornata: Juventus Genoa chiude il turno e può consentire ai bianconeri di mantenere un punto di distanza dal Napoli capolista. In coda situazione animata(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:30:00 GMT)

Lo strano caso di Zerovskij di Renato Zero - si attende ancora il DVD : Sanremo 2018 sì o no? : Zerovskij di Renato Zero aspetta ancora di essere raccolto in un DVD. Lo spettacolo che l'artista romano ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera è rimasto nell'immaginario dei molti che lo hanno seguito nelle date estive che ha tenuto in giro per l'Italia, anche se manca il supporto fisico il quale sarà possibile rivivere le emozioni di quei mesi. C'è chi grida al flop, prontamente placato da coloro che invece hanno compreso il ...

Lo strano caso di Hervin Ongenda : per il Levski Sofia è infortunato ma è sanissimo - l’ex Psg pronto a rilanciarsi! : Vi ricordate di Hervin Ongenda? Il giovanissimo attaccante francese ha fatto il suo esordio con la maglia del Psg a soli 18 anni e con il club parigino ha collezionato ben 35 presenze giocando al fianco di gente come Ibrahimovic e Cavani. Nell’estate del 2014 il Psg lo ha girato in prestito al Bastia poi il giocatore ha fatto ritorno a Parigi. Lo scorso inverno la cessione definitiva allo Zwolle dove però non ha inciso. Una parentesi ...

Napoli e lo strano caso di Vinicius : l'ansia di compiacere Jorge Mendes : Che fra l'altro è un torneo il cui livello tecnico vale più o meno la Serie D italiana, oltre a essere uno dei più chiacchierati al mondo. Detto questo, nulla impedisce che il ds Cristiano Giuntoli ...

Astronomia : lo strano caso della stella in orbita attorno a un buco nero : Alcuni astronomi, usando lo strumento Muse dell’ESO installato sul telescopio Vlt (Very Large Telescope) in Cile, hanno scoperto una stella all’interno dell’ammasso stellare NGC 3201 che si comporta in modo bizzarro. Sembra che orbiti intorno a un buco nero invisibile di massa pari a circa 4 volte la massa del Sole – il primo buco nero di massa stellare inattivo, individuato all’interno di un ammasso globulare ...

Inseguendo Mark - lo strano caso dei gemelli Winklevoss : Questo articolo è tratto dal numero 2 di Vanity Fair (2018) Un metro e 96 centimetri per 100 chili, moltiplicato per due. Dei gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, quelli che hanno fatto causa a Mark Zuckerberg, colpevole secondo loro di aver rubato l’idea di Facebook, si è tornato a parlare qualche settimana fa quando la quotazione dei bitcoin ha raggiunto la cifra record di 20 mila dollari (prima di scendere del 40 per cento, per risalire ...

Il Segreto Canale 5 - anticipazioni 2018 : Dolores e lo strano caso del bidet Video : #Il Segreto di Puente Viejo ci ha abituati a tragedie, morti e disgrazie ma ogni tanto ci delizia con situazioni al limite del surreale, grazie alla preziosa presenza della famiglia Miranar: mentre Pedro è in Russia a quanto pare a spassarsela con una provocante bionda all'insaputa della moglie, Hipolito cerca in ogni modo di trovare una soluzione alla sua forma fisica non proprio 'prestante', dopo aver tentato - anche in questo caso invano - di ...