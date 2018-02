Lo Stato Sociale | ' Una vita in vacanza' | anzi no ' in preghiera' | Don Roberto Fiscer

Don Roberto - il prete-dj che fa la parodia dello Stato Sociale : “Una vita in vacanza” diventa “Una vita in preghiera” : Prima faceva il dj sulle navi da crociera, adesso è un prete. Così, don Roberto Fiscer ha trasformato la canzone dello Stato Sociale “Una vita in vacanza” in “Una vita in preghiera“. Dopo il successo dello scorso anno, ottenuto con “Lo vinci con quest’arma“, parodia sempre in chiave religiosa della celebre “Occidentalìs Karma“, don Roberto prova a fare il bis, reinterpretando un altro tormentone ...

Stato Sociale - 'Una vita in vacanza' - anzi no 'in preghiera' : Don Roberto Fiscer 'riscrive' testo : ... vincitrice di Sanremo 2017, lo scorso anno, quindi, don Roberto prova a fare il bis e si rivolge nuovamente al suo numeroso pubblico che lo segue negli spettacoli dal vivo, sulla webradio 'Radio fra ...

Lo Stato Sociale : «Col G8 di Genova abbiamo perso la nostra innocenza» | : Alla Feltrinelli questo pomeriggio erano quasi in 300 al firma-copie a cui è seguito un mini live, con una lunga serpentina di fan di tutte le età che arrivava sino all'ultimo piano della libreria

Stato Sociale a Torino - l'assalto dei fan : Il caldo abbraccio anche di Torino agli Stato Sociale, secondi all'ultimo Festival di Sanremo. Il gruppo ha presentato il nuovo album alla Feltrinelli davanti a decine di giovani e meno giovani fan. ...

La domanda dello Stato Sociale non è solo ironica - e ha bisogno di una risposta - : Un altro tipo umano, quello interessato non a servire ma a prendere il più possibile dal mondo che lo circonda, sembra essersi imposto ed è su di esso che si riversa il sarcasmo liberatorio di chi ...

Il MEI assegna la targa a Lo Stato Sociale per aver rappresentato la musica indipendente al Festival di Sanremo : ALL MUSIC NEWS Il MEI assegna la targa a Lo Stato sociale per aver rappresentato la musica indipendente al Festival di Sanremo L’edizione 2018 del Festival di Sanremo ha tra i suoi concorrenti Big i bolognesi de Lo Stato sociale, una band che arriva da un originale percorso indipendente che rappresenta la piena maturità di tale scena, oggi pilastro fondante della kermesse dei fiori degli ultimi anni. Sono circa la metà infatti quest’anno gli ...

L’instore tour de Lo Stato Sociale per l’album Primati - gli eventi firmacopie dopo Sanremo 2018 : L'instore tour de Lo Stato Sociale parte oggi, lunedì 12 febbraio, da Bologna con un evento firmacopie alla Feltrinelli di Piazza Ravenna. Il gruppo rivelazione di questo Sanremo 2018 sarà poi impegnato in eventi firmacopie a Torino, Genova, Firenze, Padova, Milano e Roma prima di scendere verso il sud della penisola per toccare Napoli, Bari e risalire verso Pescara. L'ultimo evento firmacopie in programma è al momento atteso a Pescara per il ...

Alba Parietti doveva essere ‘la vecchia che balla’ de Lo Stato Sociale : Alba Parietti Fermi tutti, la notizia è ghiotta: la vecchia che balla del Festival di Sanremo 2018 è stata Paddy Jones ma l’idea iniziale sarebbe stata quella di far interpretare il ruolo ad un’altra donzella, ben più nota per il pubblico italiano. La vecchia che balla poteva essere nientepopodimeno che Alba Parietti. E, superato lo shock, è stata proprio lei a raccontare i dettagli della proposta nella puntata sanremese di Domenica ...

Lo Stato Sociale oggi a Bologna 'Grazie - ci avete cambiato la vita' : Va bene, andatevene una vita in vacanza ma prima passate da Piazza Maggiore per una strimpellata con migliaia di persone. La sbornia da Stato Sociale versione Sanremo ha contagiato naturalmente anche ...

Operai Pomigliano in questura - solidarietà dallo 'Stato Sociale' : 'Apprendiamo che, cercando di portare la loro storia sul truck di Radio2, sono stati fermati e scortati in caserma. Non siamo esperti giuristi ma ci sentiamo di esprimere loro la nostra solidarietà, ...

Lo Stato Sociale sul podio di Sanremo : «Grazie - ci avete cambiato la vita» : Sì sono piazzati secondi, dopo Ermal Meta e Fabrizio Moro, e prima di Annalisa. Secondo posto, quindi cosa avete vinto? «Cinque alti e pacche sulle spalle - continuano entusiasti - . Si sta benissimo, ...

Sanremo 2018 - classifiche finali : Ermal Meta-Fabrizio Moro primi al televoto - Annalisa preferita dagli esperti - Lo Stato Sociale 1° per la sala stampa : Festival di Sanremo 2018, ecco la classifica finale suddivisa tra televoto, sala stampa ed esperti. Sanremo 2018, classifica cantanti Campioni Il televoto pesa per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. 20° Elio e le Storie Tese 19° Mario Biondi 18° Roby Facchinetti-Riccardo Fogli 17° Nina Zilli […] L'articolo Sanremo 2018, classifiche finali: Ermal Meta-Fabrizio Moro primi al televoto, Annalisa preferita ...

Sanremo 2018 - Lo Stato Sociale : secondi sul podio ma vincitori morali di questo Festival : “No ma cantatela ‘na canzone di Baglioni” è stata la battuta più ricorrente in questi giorni sanremesi. Mettiamola così: abbiamo ripassato buona parte del repertorio della terza media, grazie. Tanto, ma proprio tantissimo amore: magliette fine tanto strette al punto che, parole nuove da cercare, ganci in mezzo al cielo, balliamo ancora dai massì è lo stesso. Eppure nel bagno di melassa adolescenziale (”Me so magnato er fegato” e “Porta portese” ...